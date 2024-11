Kuchnia na święta. Sprzęty, które odmienią twoje przygotowania

Święta za pasem, a wraz z nimi całe to magiczne zamieszanie: pieczenie pierników, parzenie aromatycznej kawy dla gości, gotowanie ulubionych potraw i oczywiście sprzątanie po wszystkim. Kuchnia staje się w tym czasie sercem domu – pulsującym i, nie oszukujmy się, czasem chaotycznym. Ale co, jeśli istnieją urządzenia, które mogą uczynić te chwile mniej stresującymi, a bardziej przyjemnymi? Poznaj sprzęty, które pomogą ci zapanować nad świątecznym szaleństwem i znajdą stałe miejsce w twojej kuchni. Dodatkowo z okazji Media Expert Days w wyjątkowej promocji z kodem ME-DAYS.

Ekspres PHILIPS LatteGo EP3343/50 – kawowy mistrz ceremonii

Wyobraź sobie: wstajesz w świąteczny poranek, a kuchnię wypełnia zapach świeżo parzonej kawy. Brzmi jak gwiazdkowe marzenie? Z ekspresem PHILIPS LatteGo EP3343/50 to codzienność. Dzięki technologii Silent Brew ten ekspres zrobi twoją ulubioną latte, cappuccino czy mrożoną kawę niemal bezszelestnie – idealne rozwiązanie, jeśli nie chcesz budzić całego domu podczas przygotowywania porannego napoju. Innowacyjny system LatteGo, który spienia mleko na idealną, aksamitną piankę, nie tylko zachwyca efektem, ale też zaskakuje łatwością czyszczenia – żadnych rurek, żadnych trudnych procedur. A jeśli masz gości? Wystarczy jedno dotknięcie, by przygotować kawę w wersji baristycznej.

Krótko mówiąc, PHILIPS LatteGo to twój mały, cichy pomocnik w czasie wielkich świątecznych momentów. Stawiamy dolary przeciwko orzechom, że św. Mikołaj wolałby mieć go do dyspozycji zamiast całej bandy pracowitych elfów. Zresztą może go mieć – 1999 zł (z kodem ME-DAYS) to wcale nie jest wygórowana cena. A w Finlandii, gdzie leży Laponia, podobno całkiem nieźle płacą. A nawet jakby płacili mało, to Mikołaj skusiłby się na tę promocję. Cena tego baristycznego cudu techniki w ostatnich 30 dniach nie była niższa niż 2299 zł.

Czajnik GÖTZE & JENSEN KT875G – omniczajnik

Kawa kawą, ale co jeśli domownicy nie należą do miłośników małej czarnej? Co, kiedy wolą rozmaite herbaty, yerba mate, napary? Wtedy ramię w ramię obok ekspresu stanąć musi czajnik – i to nie byle jaki czajnik, bo taki, na którym możesz swobodnie ustawić temperaturę wody od 50 do 90 stopni Celsjusza. Np. GÖTZE & JENSEN KT875G. Osobom, które są przyzwyczajone do zalewania wszystkiego wrzątkiem, taka funkcjonalność nie zrobi różnicy, ale już dla miłośników wspomnianej yerby to niezwykle ważna opcja. Przypomnijmy, że południowoamerykańskie ziele musi być potraktowane wodą o temperaturze nieprzekraczającej 80 stopni. Inaczej straci swoje właściwości. I moc.

Czajnik posiada przeźroczysty kadłub oraz liczne elementy ze stali nierdzewnej, a także ledowe podświetlenie, które odpowiada temperaturze wody – wystarczy rzut oka na czajnik i już wiesz, czy jest gotowa. A gotowa być może bardzo długo, bo projektanci wyposażyli czajnik w funkcję podtrzymywania temperatury nawet przez 2 godziny. Kto w rodzinie ma herbaciarzy, ten wie, jak przydatny to bajer.

Teraz trochę liczb. Urządzenie może pochwalić się mocą w wysokości 2200 W, więc nawet pełny pojemnik o pojemności 1,7 litra zagotujesz w ekspresowym czasie. Wygodny jest też otwór do nalewania wody – żeby uzupełnić jej stan, nie trzeba wcale otwierać pokrywki. Ile za te wszystkie przyjemności? 169 zł z kodem ME-DAYS . To cena, która nie powinna zrujnować świątecznego budżetu. Najniższa w ciągu ostatnich 30 dni wyniosła 249,99 zł.

Air Fryer Frytkownica beztłuszczowa PHILIPS XXL Connected HD9285/96 Air Fryer (Wi-Fi)

Skoro mamy już za sobą sprzęty do przygotowywania napojów, to może czas wrzucić coś na ząb? Najlepiej przy pomocy airfryera. Dlaczego? Cóż, dzięki temu, że jedzenie umieszczone wewnątrz urządzenia jest "opiekane" przez podgrzane powietrze, przyrządzone w ten sposób potrawy są w zasadzie beztłuszczowe. A co jeszcze ważniejsze – chrupiące na zewnątrz i soczyste w środku. Słowem – przepyszne!

Nasz airfryer to prawdziwy zawodnik wagi ciężkiej. Dostarczy na stół aż 6 porcji ulubionych potraw za jednym zamachem. W przeliczeniu na twarde liczby to 1,4 kg jedzenia – można tym wyżywić małą armię. Idealne na święta właśnie. Urządzenie jest wyposażone w Wi-Fi, co pozwala połączyć je z aplikacją, w której znajdziesz ponad 2000 przepisów na każdą okazję. Możesz piec, grillować, a nawet przygotować domowe ciasta, korzystając z dołączonej formy i rusztu grillowego. Zdaniem producenta użytkowanie PHILIPS XXL Connected pozwala na oszczędzenie do 60 proc. energii elektrycznej w porównaniu do pieczenia w tradycyjnym piekarniku. To może mieć znaczenie i dla twojego portfela, i dla całej planety.

Oszczędzić możesz też, kupując frytkownicę już teraz w cenie 899 zł z kodem ME-DAYS. To realna obniżka z, bo najmniej za to urządzenie w ostatnich 30 dniach trzeba była dać 1199 zł. Jak widać, promocja przez wielkie P.

Gofrownica BREVILLE DuraCeramic VST072X

OK, trzeba uczciwie przyznać, że gofrów nie znajdziemy na liście świątecznych potraw. Ale to nie znaczy, że nie można ich przyrządzić, kiedy już znudzi nam się całe to tradycyjne towarzystwo kulinarne. Tym bardziej że gofry to nie tylko słodka przekąska, ale też wspomnienie dzieciństwa – a w święta nostalgia smakuje najlepiej. BREVILLE DuraCeramic pozwala na przygotowanie idealnie chrupiących gofrów w rekordowym czasie, aż o 20 proc. szybciej niż w urządzeniach pozbawionych tej technologii. Co warte odnotowania, powłoka ceramiczna jest czterokrotnie trwalsza niż tradycyjne powierzchnie, a przy tym nie przywiera, dzięki czemu sprzątanie po pieczeniu staje się dziecinnie proste. A czego jak czego, ale sprzątania w okresie świątecznym to wszyscy chyba mamy dosyć.

Możesz eksperymentować z różnymi przepisami – od klasycznych gofrów z bitą śmietaną po wytrawne warianty z łososiem i serkiem. Niezależnie od wyboru BREVILLE zadba o to, by każdy gofr był złocisty, pachnący i równomiernie wypieczony. Można zaryzykować stwierdzenie, że ta gofrownica wytwarza gofry z Sèvres.

Cena za te słodkie przyjemności wcale nie jest gorzką pigułką do przełknięcia. Gofrownica kosztuje teraz 269 zł (z kodem ME-DAYS) i jest to solidna promocja, dzięki której oszczędzasz aż 50 zł. W ciągu ostatnich 30 dni nie była tańsza niż 319 zł.

Lodówka BOSCH KGV33VLEA 176cm Srebrna

Ważne jest, w czym i jak przygotujemy te wszystkie świąteczne specjały, ale nie mniej ważne jest, gdzie je będziemy później trzymać. Jasne, mniej więcej od połowy listopada balkony w każdym polskim domu przekształcają się w chłodziarko-zamrażarki o rekordowej pojemności, ale dalej to lodówka jest na tym polu graczem podstawowym. I na co dzień, i od święta – szczególnie od tego grudniowego święta – lodówka powinna być duża. BOSCH KGV33VLEA taka jest. Rozwiązuje problem ciasnych półek i zmarzniętych palców podczas przeszukiwania zamrażarki.

A skoro już przy zamrażarce jesteśmy, to koniecznie trzeba odnotować, że posiada aż trzy pojemne szuflady. Wszystkie są wysuwane. Schowasz tam naprawdę sporo jedzenia, a tak się akurat składa, że w polskich domach po świętowaniu zostają całe góry kulinarnych dobroci. W części chłodniczej znaleźć można szufladę na produkty świeże VitaFresh, uchwyt na butelki – 5 sztuk – oraz kilka pojemnych półek. Ich wielkość i wysokość możemy zmieniać dowolnie, wykorzystując różne ułożenie prowadnic. Pomaga w tym system wysuwania półek EasyAccess.

I coś dla tych, którzy nie cierpią odmrażania lodówki. Dzięki technologii LowFrost osadzanie się lodu jest zminimalizowane, co oznacza mniej rozmrażania, a więcej czasu na przygotowywanie świątecznych specjałów. Mawia się, że każda impreza w końcu przeniesie się do kuchni, ale mamy wrażenie, że podobnie jest ze świętami. Nawet niedługo po uroczystej wieczerzy co chwila do lodówki, pojedynczo lub małymi grupkami, wyruszają złaknieni i spragnieni.

BOSCH KGV33VLEA przywita ich wszystkich z otwartymi… drzwiczkami. Za nowy element wystroju kuchni trzeba sięgnąć trochę głębiej do kieszeni i zapłacić 1899 zł (z kodem ME-DAYS), ale w końcu to nie gofrownica. Najniższa cena z ostatniego miesiąca to 1999 zł. Jeśli mielibyśmy doradzać: zdecydowanie warto!

Kuchenka mikrofalowa TOSHIBA MWP-MG20P WH 700W

Podgrzewanie potraw w święta to niemal jak kolejka na Kasprowy Wierch – sporo chętnych i swoje trzeba odczekać. No, chyba że posiada się sprzęcior taki jak TOSHIBA MWP-MG20P. Dzięki niemu nawet długa kolejka zgłodniałych domowników szybko zniknie. Ta kuchenka mikrofalowa oferuje 8 gotowych programów, dzięki którym przygotujesz popcorn, odgrzejesz barszcz (może karpia, są tu fani karpia?) czy podgrzejesz resztki z obiadu. Jej kompaktowe rozmiary sprawiają, że zmieści się nawet w mniejszej kuchni, a elegancki biały design dodaje jej uroku.

Jest oczywiście rozmrażanie, funkcja grilla i podświetlenie LED, które pozwoli ci obserwować to, co dzieje się w środku. Bardzo cenimy ten sprzęt za prostotę w obsłudze. Przy pokrętle odpowiadającym za ustawienie mocy kuchenki znajdziemy 3 stopnie mocy przypisane do trzech różnych rodzajów potraw. Nie trzeba samemu eksperymentować z długością i mocą podgrzewania.

Mikrofala dostępna jest teraz w rewelacyjnie niskiej cenie, czyli zaledwie 249 zł z kodem ME-DAYS. Najniższa cena z ostatniego miesiąca to 349,99 zł.

Zmywarki Amica DFM41E6QWMG SteamPower i Beko DIS35023 Quick&Shine – którą wybrać?

Pojedzone, popite, to teraz trzeba… zjeść jeszcze kawałek serniczka. Żarty żartami, lecz przecież ktoś lub coś po tym całym świątecznym obżarstwie będzie musiał wziąć na siebie obowiązek zmywania. Naszym "cosiem" – bo zakładamy, że chętnych wśród "ktosiów" zabraknie – może być albo Amica DFM41E6QWMG SteamPower, albo Beko DIS35023 Quick&Shine. Weźmy na tapet pierwszą z wymienionych.

Amica DFM41E6QWMG to zmywarka dla tych, którzy potrzebują rozwiązania gotowego na każde wyzwanie. Jej największym atutem jest funkcja SteamPower, która wykorzystuje parę wodną do dokładnego czyszczenia naczyń. Dzięki temu nawet przypalone garnki, zaschnięte resztki jedzenia czy tłuste patelnie wychodzą z niej lśniące i czyste. Dzięki przestronnemu wnętrzu i możliwości regulacji koszy z łatwością zmieścisz większe garnki czy blachy do ciast – sprzęt idealny dla osób, które uwielbiają piec ciasta lub gotować dla całej rodziny. Co więcej, funkcja Half Load pozwala na ekonomiczne mycie przy mniejszej liczbie naczyń, oszczędzając wodę i energię. Dodatkowym plusem jest nowoczesny design i cicha praca. Bo w święta mają grać kolędy, nie zmywarka. Tego czyściocha dostaniesz w swoje ręce za 1129 zł z kodem ME-DAYS.

Przejdźmy teraz do Beko DIS35023 Quick&Shine. W tym przypadku trzeba wyłożyć na sklepową ladę bo 1099 zł (w ciągu ostatnich 30 dni było to 1199 zł). Czy warto? My przedstawimy ci argumenty, a ty sam podejmiesz decyzję. To z całą pewnością urządzenie, która wygrywa tam, gdzie liczy się czas. Jej flagowa funkcja Quick&Shine pozwala na umycie i wysuszenie naczyń w zaledwie 58 minut – idealne rozwiązanie, gdy trzeba szybko posprzątać po kolacji i wrócić do gości.

Ponadto zmywarka jest kompaktowa, a to czyni ją doskonałym wyborem do mniejszych kuchni. Pomimo swoich rozmiarów oferuje zaskakująco dużo miejsca dzięki przemyślanemu układowi koszy. Funkcja Auto Program automatycznie dobiera parametry mycia do poziomu zabrudzeń, co pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i wodę.

Płatna współpraca z Media Expert