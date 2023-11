Konsole i akcesoria dla graczy na Black Friday!

Konsola do gier to jeden z najlepszych pomysłów na prezent pod choinkę. I to nie tylko dla młodszych członków rodziny, bo przecież mit o tym, że grami bawią się tylko dzieci, upadł i został na dobre pogrzebany już przynajmniej dekadę temu. Zakup nowej konsoli właśnie teraz jest również świetnym pomysłem z uwagi na bardzo atrakcyjne rabaty w sklepie Media Expert!

Bestseller od Sony

Już ponad 46 mln osób zaopatrzyło się w PlayStation 5, najnowszą konsolę od renomowanego japońskiego producenta. To nadal o połowę mniej sprzedanych egzemplarzy niż w przypadku poprzednich PS3 i PS4, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że "piątka" jest na rynku dopiero od trzech lat. I swój wynik z całą pewnością poprawi, napędzana wielkimi growymi hitami, które dostępne są wyłącznie na konsolę od Sony. Dobrym pomysłem będzie zresztą własnoręczne podbicie sprzedaży PlayStation 5, bo właśnie teraz, dzięki promocyjnemu rabatowi w Media Expert, można mieć tę zgrabną, urodziwą i bardzo mocną konsolę już za 1999 zł! Cena przed obniżką wynosiła 2699,99 zł, więc mamy tutaj do czynienia z rabatem w wysokości aż 700 zł! Należy zauważyć, że najniższa cena z 30 dni wynosiła 2699 zł. Cena 1999 zł jest więc doskonałą okazją! Za zaoszczędzoną sumę możemy się od razu zaopatrzyć się w jakieś dwa najświeższe tegoroczne przeboje do grania i jeszcze nam zostanie na przekąski oraz napoje!

Co kryje się w tej futurystycznej, znakomicie prezentującej się na półce konsoli? Jej moc zdolną obsługiwać najnowsze gry w najwyższej rozdzielczości oraz maksymalnych ustawieniach detali zapewniają dwa idealnie współpracujące ze sobą układy AMD – główny, 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen Zen 2 oraz grafika AMD Radeon Navi RDNA. To one sprawiają, że gry na PS5 wyglądają tak fenomenalnie w natywnie obsługiwanej tutaj rozdzielczości UHD 4K. Ale co do jakości gier oferowanych przez Sony, zwłaszcza tych na wyłączność, nie trzeba nikogo przekonywać. Podobnie jak nikomu nie trzeba tłumaczyć, jaką przewagę daje tej konsoli napęd optyczny obsługujący płyty Blu-Ray. Nic, oprócz może najlepszego ekranu kinowego, nie jest w stanie równać się z jakością obrazu filmowego pochodzącego bezpośrednio z płyty Blu-Ray 4K. PS5 jest zdecydowanie tą konsolą, którą powinni wybrać prawdziwi kinomaniacy.

Tańszy Xbox, tańsze gry

Konsolę Xbox Series S powinni z kolei wybrać ci fani gier, którzy filmy, owszem, lubią, ale zadowolą się ofertą serwisów streamingowych. I nie chcą wydawać zbyt wiele zarówno na samą konsolę, jak i na gry do niej. Oferowany teraz w promocji Xbox Series S z 3-miesięcznym abonamentem Game Pass Ultimate to wyjątkowa gratka. Na początek oszczędzamy na samej konsoli, którą kupujemy już za 1199 zł, czyli aż 150 zł mniej, niż najniższa cena z ostatnich 30 dni. Bezpośrednio przed obniżką za konsolę trzeba było zapłacić 1399,99 zł. A potem oszczędzamy dalsze setki, a może nawet i całe tysiące złotych na grach. Przez trzy miesiące mamy bowiem pełen dostęp do biblioteki ponad 100 fantastycznych gier, wśród których znajdziemy nie tylko starsze hity, ale też świeże, tegoroczne bestsellery. Nowe tytuły dodawane są do Game Pass co miesiąc i tak naprawdę jedynym problemem jest znalezienie czasu na granie w te wszystkie świetne produkcje. Po trzech gratisowych miesiącach, które dostajemy w pakiecie z samą konsolą, można kontynuować korzystanie z przebogatej oferty Game Pass Ultimate za niewiele ponad 60 zł na miesiąc.

Najlepsze zaś jest to, że choć płacimy o wiele mniej, to nie musimy się godzić na żadne kompromisy. Xbox Series S w swoim gustownym, biało-czarnym pudełku mieści ten sam procesor AMD Ryzen Zen 2 oraz układ graficzny AMD RDNA 2. Mimo dwukrotnie niższej ceny dysponuje praktycznie tą samą mocą obliczeniową co konkurencja i uruchamia gry w pełnej splendoru rozdzielczości UHD 4K. Minusów praktycznie nie ma poza brakiem napędu optycznego oraz faktem, że na Xbox nie zagramy w niektóre gry dostępne wyłącznie na PlayStation 5. Z drugiej strony jednak konsola Microsoft także ma swoje tytuły exclusive, których fani Sony w swoje ręce nie dostaną.

Promocją objęta jest także mocniejsza wersja - Xbox Series X. Aktualnie kosztuje ona 1999 złotych. Cena przed użyciem kodu rabatowego podanego w sklepie internetowym Media Expert wynosi 2499,99 zł! Z kolei najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 2398 złotych. Jest to więc niebywała okazja na zakup doskonałej konsoli Microsoft, która zapewni wiele zabawy także w świątecznym okresie. Mocna specyfikacja techniczna zapewni wybitne osiągi podczas rozgrywek w najnowsze tytuły.

Jeszcze więcej promocji

Rabatowe szaleństwo to nie tylko idealny moment, by zaopatrzyć się w nową konsolę. To również doskonała chwila, by powiększyć i uzupełnić swoją bibliotekę gier. W ofercie Media Expert można znaleźć całe mnóstwo tytułów aktualnie przecenionych nawet o połowę! Jeśli do tej pory wstrzymywaliśmy się z zakupem jakiegoś przeboju, to naprawdę nie trzeba już czekać. W ofercie sklepu jest również bardzo dużo znakomitych gier z poprzedniej generacji konsol, a trzeba pamiętać, że zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X/S są wstecznie kompatybilne i można na nich odpalać także tamte kultowe produkcje, które często ani trochę się nie zestarzały.

Promocyjne obniżki cen to jest też dobry moment na dokupienie brakującego kontrolera albo może nawet i tych świetnych gogli do grania w wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR2. Lista akcesoriów do konsol ze sklepu Media Expert również jest długa i na pewno znajdziemy na niej jakieś atrakcyjne rabaty na dodatkowy sprzęt, którego zawsze pragnęliśmy, ale czekaliśmy właśnie na niższe ceny.

Czy zatem tegoroczne święta upłyną nam pod znakiem grania w największe konsolowe przeboje? Miejmy nadzieję, że tak. Granie to fantastyczna rozrywka, niezależnie od wieku gracza. Statystyczny gamer ma przecież 35 lat! Połowa Europejczyków to fani gier, a na całym świecie liczba graczy przekroczyła już trzy miliardy. Naprawdę nie ma już żadnej sensownej wymówki, by nie dołączyć do ich grona. Zwłaszcza gdy można teraz tyle zaoszczędzić dzięki szalonym promocjom w Media Expert.

