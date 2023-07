Koniec sprzedaży II puli – jak będą zmieniały się ceny biletów?

Poznań Game Arena to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu każdego miłośnika gier. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie są już od dłuższego czasu dostępne w sprzedaży. Zwiedzający oprócz tradycyjnych wejściówek na wybrane dni targów mogą także zakupić dwudniowy karnet na sobotę-niedzielę, bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz bilet Early Access, która pozwala na wstęp w drugiej części premierowego dnia targów.

Bilet dla dziecka do lat 6 (włącznie) - 0 zł

Bilety w powyższych cenach będą dostępne dla zwiedzających tylko do 31 lipca . Po tym dniu ceny wybranych wejściówek ulegną zmianie.

Sprzedaż biletów w tej cenie potrwa nieco ponad miesiąc. 8 września do sprzedaży trafi przedostatnia pula.

od tych, które będą dostępne w tym samym czasie w sieci. To dodatkowa zachęta dla zwiedzających do kupna wejściówek online, bez konieczności czekania w kolejce do kasy.