Klikasz i masz. Oczywiście w MediaMarkt

Każda osoba, która robiła kiedykolwiek zakupy w internecie, wie, że są one bardzo wygodne – można przecież nabyć dowolną rzecz szybko i bez wychodzenia z domu. W sieci często znajdziemy też szerszy asortyment produktów, bo klasyczne sklepy mają ograniczoną powierzchnię wystawową i magazynową. Po prostu fizycznie nie wszystko zmieści się na półkach. Wybierając się do zwykłego sklepu możemy natomiast, co nie jest już takie łatwe w internecie, sięgnąć do wiedzy eksperta. Obsługa każdego z działów zna na wylot każde z oferowanych urządzeń i może nam najlepiej doradzić w kwestii zakupów. Na żywo można też wszystkiemu dokładnie się przyjrzeć, a czasem nawet sprawdzić w działaniu. Internet na to nie pozwala.

Po co jednak wspominać o różnicach między sklepami internetowymi i stacjonarnymi oraz niekwestionowanych zaletach jednych i drugich? Dlatego, że jest coś, co posiada w sobie wszystkie te zalety i łączy się doskonale w synergii zarówno ze sklepami stacjonarnymi, jak i tym sieciowym. Mowa oczywiście o aplikacji MediaMarkt. Dedykowane apki do zakupów, udostępniane przez sieci sklepów, nie są niczym nowym. Ale nie w branży, w której jest MediaMarkt. Działające u nas w kraju sieci sklepów elektrotechnicznych nadal polegają na klasycznych rozwiązaniach. W tym przypadku MediaMarkt przeciera szlaki. I robi to z dużą klasą.

20 milionów zadowolonych użytkowników

Może to kogoś zaskoczyć, ale MediaMarkt jest już w Polsce od ponad ćwierć wieku. Całkiem niedawno sieć świętowała hucznie swoje 25-lecie. Jej charakterystyczne barwy wielu Polakom kojarzą się z pierwszymi w Polsce dużymi marketami ze sprzętem elektronicznym i AGD, należącymi do renomowanych międzynarodowych sieci. Każdy kiedyś był w tym sklepie. I każdy kiedyś coś tam kupił. A teraz, dzięki nowej aplikacji MediaMarkt, można te zakupy robić o wiele wygodniej i łatwiej. Zarówno z domu, jak i fizycznie, wybierając się do MediaMarktu.

Aplikacja jest nowa, ale nie zupełnie nowa. Sieć działa na całym świecie i zdążyła już ją wprowadzić w niektórych krajach. Szczególną popularnością cieszy się oczywiście w rodzinnych dla MediaMarkt Niemczech, a także w Hiszpanii, Holandii i we Włoszech. Korzysta z niej w tych krajach aż 20 milionów użytkowników! Co to oznacza? Oprócz popularności, oczywiście. Cóż, oznacza to, że choć to nowość dla nas w Polsce, to od razu otrzymujemy aplikację dopracowaną, sprawdzoną i wolną od błędów.

. © materiały partnera | Media Markt

Co znajdziemy w środku?

Szykujemy się do skorzystania z gorących wiosennych promocji. Instalujemy więc aplikację MediaMarkt, uruchamiamy i co w niej znajdziemy? Wszystko, czego potrzebujemy do szczęścia. Z wyszczególnieniem wspomnianych promocji i najkorzystniejszych okazji na czele. Jeśli zresztą będziemy chcieli, to apka będzie nas o nich sama informowała za pomocą powiadomień push. Żadnego rabatu nie przegapimy.

Sercem aplikacji jest rozbudowany system wyszukiwania produktów po kategoriach, parametrach i markach. Tego się spodziewamy po elektronicznym sklepie, tego od niego wymagamy i oczywiście to właśnie dostajemy. Z zestawem filtrów i sortowaniem na różne sposoby. Ale to nie wszystko. Nie każda osoba przecież aż tak dobrze się orientuje w charakterystykach sprzętu. A na pewno nie na tyle dobrze, by bezproblemowo dokonać trudnego wyboru między kilkoma podobnymi urządzeniami. I tutaj aplikacja MediaMarkt wyciąga pomocną dłoń w postaci specjalnej zakładki z rankingami, testami, poradnikami i innymi artykułami opisującymi konkretne produkty, przygotowanymi przez doświadczonych dziennikarzy zajmujących się nowoczesnymi technologiami. Nawet największemu laikowi pomogą one dokonać dobrego i satysfakcjonującego zakupu. A jeśli jakimś cudem ten zakup nie spełni oczekiwań, to właśnie dzięki aplikacji MediaMarkt będziemy mieli aż 45 dni na dokonanie zwrotu!

To nie tylko sklep

Korzystać z aplikacji MediaMarkt warto nie tylko ze względu na łatwość i przejrzystość w kwestii dostępu do całego asortymentu. I nie tylko po to, by otrzymać podpowiedzi i sugestie specjalistów. Instalując tę aplikację, automatycznie zapisujemy się też do nowego, rozbudowanego programu lojalnościowego myMediaMarkt. A uczestnictwo w nim wiąże się z szeregiem atrakcyjnych benefitów.

Po pierwsze, dostajemy wspomniany, trzykrotnie wydłużony względem polskich regulacji prawnych czas na dokonanie zwrotu. Po drugie, każde zakupy, nawet najmniejsze, nagradzane będą punktami, które później można wymieniać na różnego rodzaju kupony rabatowe. Okolicznościowe kupony ze zniżkami też zresztą dostaniemy jako użytkownicy aplikacji i to nawet bez zbierania punktów. Po trzecie jeszcze, w aplikacji możemy robić sobie zakupowe listy życzeń oraz dodawać produkty do ulubionych, a potem automatycznie otrzymywać powiadomienia w przypadku obniżek cenowych na te konkretne sprzęty.

. © materiały partnera | Media Markt

Z aplikacją można też się wybierać do sklepu. Choćby po to, by wygodnie i w bardzo prosty sposób, za okazaniem kodu, odebrać na miejscu zakupy dokonane za jej pośrednictwem z domu. Znajdziemy w niej również specjalny skaner kodów kreskowych. Dzięki niemu będziemy mogli szybko i bezproblemowo wyświetlić sobie w telefonie pełną, szczegółową charakterystykę każdego produktu, który przyciągnie nasze oko. I kryje się tu jeszcze jedna atrakcja, kto wie, czy nie najważniejsza. Aplikacja zapamięta wszystkie nasze zakupy. Na zawsze. Możemy pożegnać się z paragonami. I ich gorączkowym poszukiwaniem kilka lat później, gdy będziemy chcieli skorzystać z naprawy gwarancyjnej. Ten problem już mamy z głowy, dzięki aplikacji MediaMarkt.

Ulepsza ona coś, co już było świetne. MediaMarkt od lat ma bardzo dobry, wygodny i funkcjonalny sklep internetowy. I bardzo cenione przez Polaków klasyczne sklepy, w których można liczyć na profesjonalną obsługę i dobre rady ekspertów. Nowa aplikacja zaś ma zalety obu i świetnie się z nimi łączy, a do tego oferuje cały szereg opisanych wyżej opcji i udogodnień, podanych w nowej formie, jeszcze bardziej czytelnej i łatwiejszej w obsłudze. Czy są jakieś przeciwwskazania? Żadne nie przychodzą na myśl. Wrzucenie jeszcze jednej apki na naszego smartfona, czy to z systemem Android, czy iOS, nie kosztuje absolutnie nic. Nawet jeśli nie jesteśmy stałymi klientami MediaMarkt, i tak warto ją zainstalować. Nigdy nie wiadomo przecież, kiedy się trafi jakaś niesamowita promocja, dostępna wyłącznie dla jej użytkowników. Możemy naprawdę sporo oszczędzić w przyszłości, instalując aplikację MediaMarkt już dziś.

Płatna współpraca z marką Media Markt