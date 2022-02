Kiedy technologia spotyka sztukę

Atrakcyjne wzornictwo i innowacja materiałowa to tylko przykłady atutów nowego smartfona Huawei P50 Pocket, który wchodzi także na zupełnie nowy poziom jakości obrazu i odwzorowania kolorów. Ekran główny oferuje duży wyświetlacz o przekątnej 6,9 cala, a ekran okładkowy – nowe sposoby interakcji z urządzeniem wraz z szybkim i łatwym dostępem do usług.

Jako część modułu fotograficznego ultraszerokokątny obiektyw ma pole widzenia 120 stopni, co czyni go doskonałym aparatem do uwieczniania pięknych widoków i zapewnia nieskazitelną klarowność makrofotografii. Huawei P50 Pocket może również rejestrować treści i szczegóły niewidoczne dla ludzkiego oka, umożliwiając użytkownikom odkrywanie wzorów, które wcześniej były ukryte. Smartfon obsługuje także bezprecedensowe 200-krotne przybliżenie (względem obiektywu ultraszerokokątnego), co pozwala na uchwycenie obiektów z bardzo dużej odległości, i to z wyjątkową szczegółowością. Z kolei algorytmy autoportretów zwiększają wydajność zdjęć nawet przy słabym oświetleniu. Aparat Huawei P50 Pocket zawsze zatem tworzy portrety z wyraźną, naturalnie wyglądającą skórą i umożliwia użytkownikom robienie lepszych, bardziej klimatycznych selfie.