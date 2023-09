Kampania promująca drukarki Canon ze spotami w TV i muralem w centrum Warszawy

– Cieszymy się, że po wielu miesiącach przygotowań, możemy podzielić się z odbiorcami efektami naszej wielokanałowej kampanii o drukarkach Canon. Wiemy, że rzeczy, które każdy z nas tworzy na co dzień, często wymagają wiele czasu, zaangażowania, motywacji i wysiłku. Właśnie dlatego uważamy, że jest to proces, który zasługuje na uwagę i postanowiliśmy opowiedzieć o nim w kampanii. Poprzez nasze działania chcemy też pokazać, jak wiele twarzy ma piękno tworzenia. W końcu to nie tylko dzieła sztuki, z którymi powszechnie jest ono kojarzone, ale również jak piękne i wartościowe rzeczy tworzymy na co dzień, nie zawsze je dostrzegając – mówi Katarzyna Holcman-Kirsberg, Dyrektorka Marketingu B2C na Europę Centralną.