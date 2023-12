Kamery IP do domu Hilook by Hikvision

Hikvision to firma, która już od ponad dwóch dekad istnieje na rynku monitoringu. Wraz z rozwojem technologii i minimalizacją podzespołów, firma jest w stanie zapewnić każdemu klientowi sprzęt, który wcześniej byłby poza ich zasięgiem finansowym. Wraz z wypuszczeniem marki Hilook by Hikvision, kamery IP, rejestratory obrazu i cały osprzęt składający się na zestawy monitoringu stał się bardziej dostępny.

Jaki monitoring do domu wybrać? Hilook by Hikvision to jedna z najlepszych opcji!

Choć monitoring do domu wydaje się łatwy w wyborze, to może czekać na Ciebie sporo niespodzianek. Najnowsze rozwiązanie, jakim jest Hilook by Hikvision to odpowiedź na wszystkie pytania stawiane podczas wyboru monitoringu. Niezależnie czy rozważasz kamery do mieszkania, domu czy biura, dzięki Hilook znajdziesz zestaw najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb.

Hillok to połączenie wysokiej jakości sprzętu w przystępnych cenach, który łatwo zainstalować.

Marka Hilook by Hikvision ma do zaoferowania m.in. monitoring analogowy, transmisyjny oraz IP. Główna różnica między monitoringiem analogowym i IP to okablowanie. W zestawie analogowym wszystkie elementy połączone są ze sobą przewodami. Monitoring IP działa zaś dzięki sieci bezprzewodowej.

Jakie urządzenia znajdziemy w ofercie Hilook?

Kamery — w zależności od setu od 2 do 6 kamer z możliwością rozbudowania zestawu

— w zależności od setu od 2 do 6 kamer z możliwością rozbudowania zestawu Rejestrator IP Hilook z zasilaniem PoE

z zasilaniem PoE Pojemny dysk twardy , na którym zapisane zostaną obrazy; możesz swobodnie rozbudować zestaw o dowolny rozmiar dysku

, na którym zapisane zostaną obrazy; możesz swobodnie rozbudować zestaw o dowolny rozmiar dysku Oprogramowanie na komputer, dzięki któremu możesz swobodnie zarządzać całym sprzętem

na komputer, dzięki któremu możesz swobodnie zarządzać całym sprzętem Dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne; bez problemu zainstalujesz ją na iOS i Androidzie

Przewaga kamer IP Hilook nad konkurentami

Mogłoby się wydawać, że monitoring Hilook to kolejny klasyczny zestaw kamer. Nic bardziej mylnego! Urządzenia IP Hilook to prawdziwy mistrz do wykrywania ruchu i rejestrowania najmniejszych zmian na danym obszarze. Na tle konkurencji wypada o wiele lepiej nie tylko z powodu ceny, ale przede wszystkim dzięki wysokiej jakości podzespołom i użytej technologii. Oto, w czym kamery IP Hilook górują nad innymi urządzeniami: Hilook Vision Specjalne oprogramowanie, które pozwala zarządzać sygnałem wizyjnym w rejestratorach typu DVR, NVR, w kamerach IP, nadajnikach i innych urządzeniach. Smart Hybrid Light Tryb ten pozwala na dostosowanie oświetlenia obserwowanego obiektu do panujących warunków: tryb IR, światło białe lub tryb inteligentny. Tryb smart light to zdecydowana przyszłość w kamerach. Hik-Connect Dedykowana aplikacja, która pozwala z każdego miejsca na świecie mieć podgląd w czasie rzeczywistym z kamer IP zainstalowanych w domu. Możesz także odtwarzać zarejestrowane obrazy i swobodnie przeglądać nagrania, kiedy tylko chcesz. Tryb Dual Light Tryb ten pozwala na automatyczne włączenie oświetlenia po wykrycia ruchu człowieka, pozwala swobodnie nam poruszać się po obserwowanym terenie, ale i od razu oświetli potencjalnego włamywacza. Inteligentna analityka ruchu Dzięki tej funkcji jesteśmy w stanie zaoszczędzić sporo miejsca na dysku i zapisać więcej nagrań, wydłużamy także żywotność dysku w rejestratorze. W razie zarejestrowania podejrzanej sytuacji od razu otrzymasz powiadomienie na telefon.

Jak widać, w tych małych urządzeniach tkwi ogromna moc bezpieczeństwa!

Technologie stosowane w kamerach przez Hilook

AI Analytics (analityka AI) - używa specjalnego algorytmu do wykrywania, kategoryzowania i opisywania obiektów wykrytych przez kamery. Algorytm pozwala m.in. na wykrywanie twarzy, co jest szczególnie użyteczne w obiektach, gdzie nie powinny się znaleźć osoby nieupoważnione (np. placówki militarne, obiekty badawcze). To niezwykle praktyczne rozwiązanie, ponieważ w mgnieniu oka pozwala wykryć nieprawidłowości.

Low-Lighting Imaging (obrazowanie przy słabym oświetleniu) - dzięki niezwykle czułym sensorom zamontowanym w kamerach Hilook, urządzenie jest w stanie zarejestrować bardzo dobrej jakości obraz nawet przy niezwykle kiepskim oświetleniu. Obraz jest nie tylko wyraźny, ale i kolorze dzięki zastosowaniu technologiom DarkFighterX oraz ColorVu.

Ultra HD - kamery rejetrują obraz w wysokiej rozdzielczości Ultra HD; możesz również znaleźć modele pozwalające na odtwarzanie obrazów w 8K

Multi-Dimensional Perception (percepcja wielowymiarowa) - to zastosowanie niemal ludzkich zmysłów w wychwytywaniu przez kamery zmian w otoczeniu; technologia wspomagana jest aby wychwytywać m.i. promienie podczerwone, fale dźwiękowe, pomienie rentgenowskie czy zmiany temperatury

Multi-Lens Synergy (synergia multi obiektywów) - dzięki zastosowaniu wielu obiektywów w kamerach jesteśmy w stanie uzyskać nie tylko obraz panoramiczny terenu bardzo dobrej jakości, obraz ten będzie jednocześnie bardzo szczegółowy nawet przy sporym powiększeniu

Przechowywanie i przepustowość - dzięki kompresji H.256 + obrazy są nie tylko płynnie przesyłane, ale również rejestrowane w taki sposób, aby zachować pełnię wyrazistości obrazu przy zajęciu jak najmniej miejsca na dysku

Weryfikacja zdarzeń wtargnięcia jako usługa (IVaaS) - możesz zaraz po otrzymaniu powiadomienia o podejrzanym zdarzeniu w aplikacji od razu w czasie rzeczywistym, co się stało; sprzęt IP Hilook to niezwykle intuicyjne urządzenia, które ułatwią Ci życie

Zalety monitoringu Hilook

Jeśli mielibyśmy wymienić konkretne zalety kamer i urządzeń tej marki to z pewnością byłoby to:

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa

Inteligentna technologia

Obserwacja terenu w czasie rzeczywistym

Kompresowanie nagrań do mniejszego rozmiaru przy zachowaniu dobrej jakości obrazu

Dedykowana aplikacja ułatwiająca zarządzanie monitoringiem

Możliwość stworzenia smart home z innymi urządzeniami

Niewygórowana cena

Łatwość w montażu, intuicyjna konfiguracja i obsługa

Niskie zużycie prądu

Polecamy kamery i urządzenia IP Hilook, które już teraz możesz znaleźć w eltrox.pl.

Materiał sponsorowany przez Eltrox.pl