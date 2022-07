Kamera sportowa na wakacyjne wypady

Kamery sportowe GoPro są cenione na całym świecie. Każda premiera nowego modelu jest sporym wydarzeniem w całej branży. GoPro Hero10 Black to doskonały sprzęt. Może nagrywać filmy w rozdzielczości 5312 x 2988 pikseli. Rejestrowanie obrazu w formacie 4K pozwala zapisywać go w nawet 120 klatkach na sekundę. Sprzęt dysponuje stabilizacją obrazu, co bardzo mocno podnosi jakość filmów. Łączność Wi-Fi pozwala zgrywać nagrane materiały szybko i bez problemów. Kamera jest oczywiście także wodoodporna, co jest bardzo ważne w przypadku wakacyjnych wyjazdów. Ekran umieszczony na przedniej obudowie urządzenia ułatwia nagrywanie w przypadku ujęć "selfie". Do kamery możesz dokupić szereg funkcjonalnych dodatków, które ułatwiają montaż i korzystanie ze sprzętu.