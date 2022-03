Jaki wideorejestrator kupić? Najlepszy sprzęt do Twojego auta

Z początkiem 2022 roku, zmienił się taryfikator. Oznacza to, że warto ściągnąć nogę z gazu, jeśli chcesz uniknąć kosztownych konsekwencji. Mandaty 2022 są bardzo wysokie i 500 zł już nie wystarczy, aby zapłacić najwyższą z kar finansowych. Kierowcy chętnie inwestują więc w akcesoria do samochodu, które pomagają uchronić się im przed mandatem lub udowodnić swoją niewinność.

Mandaty 2022 – jak dużym zmianom uległ dotychczasowy taryfikator?

Mandaty w 2022 roku naprawdę mocno podrożały. Jedni to chwalą, a drudzy mocno narzekają. Miejmy nadzieję, że wyższe kary wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. W końcu taki był cel tych zmian. Kierowcy zaczęli sięgać po Yanosika oraz inne akcesoria, pozwalające udowodnić swoją niewinność na drodze. Pozwalają na to między innymi wideorejestratory.

Wideorejestratory warte uwagi w 2022 roku

Jednym z najlepszych aktualnie wideorejestratorów w ofercie sklepów elektronicznych, jest Götze & Jensen DC800. Urządzenie to rejestruje obraz w rozdzielczości FullHD, więc jakość jest bardzo dobra. Wbudowany ekran ma dwa cale. Co ważne, wideorejestrator można bardzo szybko i łatwo wypiąć z uchwytu magnetycznego, montowanego na przedniej szybie samochodu. Sprzęt jest raczej niewielkich rozmiarów, dzięki czemu nie zasłania widoku podczas jazdy. Ma to duży wpływ na bezpieczeństwo. Szeroki kąt nagrywania, wynosi aż 140 stopni. Warto szukać sprzętu, który rejestruje spory obszar, by mieć pewność, że nagrane zostały wszystkie szczegóły zdarzenia. Tryb nocny gwarantuje, że sceny nagrane po zmierzchu będą czytelne i dobrej jakości. Zamontowany detektor ruchu, pozwala rozpocząć nagranie w momencie, gdy wykryty jest ruch przed obiektywem urządzenia. Wideorejestrator DC800 jest kompatybilny z kartami pamięci o pojemności maksymalnej do 64 gigabajtów. Ciekawą informacją jest fakt, że z urządzenia możesz korzystać też w formie kamerki internetowej, co jest dodatkowym atutem w trakcie pracy zdalnej.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Wideorejestrator GÖTZE & JENSEN DC800

Kolejnym, wartym uwagi urządzeniem jest NAVITEL R200 NV. To wideorejestrator o niewielkich rozmiarach, który pozwala na zapisanie obrazu w formacie Full HD. Urządzenie montuje się do szyby, za pomocą uchwytu z przyssawką. Do zasilania służy przewód z interfejsem microUSB, jak w większości urządzeń tego typu. Tryb nocny pozwala nagrywać ujęcia w dobrej jakości, także po zmierzchu. Wideorejestrator włącza się błyskawicznie, po włączeniu zapłonu. W zestawie z urządzeniem otrzymasz voucher na 12-miesięczny dostęp do aplikacji Navitel Navigator.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Wideorejestrator NAVITEL R200 NV

Wideorejestrator 70mai Dash Cam A500s, to bez wątpienia ciekawy sprzęt. Urządzenie nagrywa w formacie 2,7K. Posiada wbudowany moduł GPS oraz oferuje rozwiązania ADAS. Producent zadbał także o dedykowaną aplikację, która ułatwia konfigurację. Wysokiej jakości nagrania, to nie tylko zasługa dobrej optyki, ale również świetnych podzespołów. Sprzęt cieszy się dobrymi opiniami wśród zadowolonych Klientów. Kąt widzenia w tym wypadku, to aż 145 stopni. Aplikacja mobilna 70mai, pozwala na przeglądanie i pobieranie nagrań na Twój smartfon. To wygodne i szybkie rozwiązanie. Urządzenie włącza się samodzielnie, po uruchomieniu samochodu.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Wideorejestrator 70mai Dash Cam A500s Cam Pro Plus+

Navitel R650 NV to kolejny, interesujący sprzęt. Nagrywa filmy w jakości Full HD, a jego kąt widzenia to aż 170 stopni! To możliwe, dzięki odpowiednio zaprojektowanej optyce urządzenia. Ekran LCD o przekątnej 2 cali, pozwala na bieżąco podejrzeć rejestrowany materiał. Dostępny jest także tryb Night Vision, dzięki czemu nagrywany obraz jest czytelny także po zmroku. Ze sprzętu możesz korzystać również jako kamerki internetowej.

Ostatnim modelem wideorejestratora, który chcemy zaprezentować w naszym poradniku, jest MIO MiVue 731. Obraz jest rejestrowany w rozdzielczości Full HD. Ekran LCD ma przekątną o długości 2,7 cala. Sprzęt pracuje w środowisku ADAS, które dostarcza systemów wspierających kierowcę. Pierwszy z nich ostrzega przed zmianą pasa ruchu, a drugi alarmuje o możliwej kolizji. Kąt widzenia obiektywu, wynosi 130 stopni. To optymalna wartość. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS, pozycja samochodu, prędkość i kierunek jazdy, zapisywane są wraz z obrazem. To pomocne podczas dwuznacznych sytuacji na drodze, kiedy musisz udowodnić swoją niewinność.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Wideorejestrator MIO MiVue 731 Drive Recorder