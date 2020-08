Jaki monitor kupić do Home Office?

WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Artykuł sponsorowany Monitor do Home Office – matryca jest kluczowa Przede wszystkim musimy skupić się na typie matrycy. Na rynku dostępnych jest wiele wariantów – najważniejsze z nich to IPS, TN i VA.

W podstawowych modelach montowane są panele TN. Zapewniają one przyzwoite parametry pod kątem pracy i grania w wymagające mechanicznie tytuły. Odzwierciedlenie realnych kolorów nie stoi jednak w tym przypadku na tak wysokim poziomie, jak przy matrycy IPS. Warto zwrócić na to uwagę zwłaszcza wtedy, gdy nasza praca opiera się na edytowaniu grafik i fotografii. IPS zapewnia także znacznie lepsze kąty widzenia – ma to spore znaczenie dla poprawy komfortu pracy. Monitory IPS dostępne są w przeróżnych cenach – od 400 złotych do aż kilku tysięcy. Matryca VA charakteryzuje się za to doskonałym odwzorowaniem czerni, świetnymi kątami widzenia i dobrym kontrastem. Zalety te okupuje jednak nieco dłuższym czasem reakcji, co nie ma znaczenia w pracy, jednak jest niezwykle ważne dla graczy. Musimy mieć to na uwadze, gdy szukamy monitora VA służącego zarówno do pracy w trybie Home Office, jak i do rozrywki. Kluczowe parametry dla pracy biurowej – wybierz idealny monitor Przegląd produktów jest przeogromny. Musimy skupić się na dobraniu ekranu konkretnie pod nasze potrzeby. Pamiętajmy o tym, że wielkość wyświetlacza ma znaczenie. To w dużym stopniu indywidualna kwestia – nie ma jednoznacznego klucza, według którego powinniśmy oszacować ten parametr. Jeśli lubimy niewielkie ekrany lub nie dysponujemy zbyt dużym biurkiem – warto stawiać na rozwiązania nieprzekraczające 25 cali. Większe modele zapewniają doskonałe warunki do pracy, jednak musimy być przyzwyczajeni do korzystania z takich sprzętów. Wraz z wielkością ekranu powinna iść w parze rozdzielczość. W Home Office zazwyczaj nie potrzebujemy monitorów 4K – zdecydowanie wystarczy wariant 1920 x 1080. Taka rozdzielczość dobrze działa w standardowych wyświetlaczach. W przypadku modeli o wyższej przekątnej lub ultrawide warto stawiać na większą ilość detali. Wybierając monitor, musimy pamiętać także o złączach. Wybór konkretnego modelu będzie uzależniony od portów dostępnych w naszej karcie graficznej. Możemy także skorzystać ze specjalnych przejściówek, jednak mogą one być nieco problematyczne, zwłaszcza w przypadku sygnału analogowego. Przed zakupem powinniśmy zatem dokładnie zweryfikować dostępne złącza. Co jeszcze ma znaczenie przy wyborze monitora? W niektórych monitorach znajdują się dodatkowe głośniki. To miły dodatek do miejsca pracy – często musimy słuchać różnych materiałów, a nie zawsze chcemy spędzać cały dzień w słuchawkach. To dobry kompromis, chociaż nie oferują one oczywiście jakości studyjnej. Czas reakcji matrycy w biurze ma drugorzędne znaczenie – w zupełności wystarczy 5 ms. Nowoczesne monitory dysponują także zwiększoną częstotliwością odświeżania. 120 Hz czy nawet 240 Hz znacznie zwiększa płynność aplikacji, jednak komputery biurowe często nie wykorzystują w pełni tego potencjału. To dodatek, który sprawi, że praca będzie o wiele przyjemniejsza. Warto zakupić do biura monitory z zakrzywionym ekranem i regulacją pivot, która pozwoli nam na wykorzystanie ich w pionowej pozycji. Możemy także rozważyć zakup monitora ultrawide. Artykuł sponsorowany