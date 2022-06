Jaki komputer stacjonarny kupić w 2022 roku?

Wow, co za maszyna! Idealny sprzęt dla gamerów, grafików i montażystów

Jeśli szukasz komputera stacjonarnego o możliwie najwyższej wydajności, powinieneś sprawdzić ten model. Mad Dog MD5600X-A01 to maszyna złożona ze znakomitych podzespołów. Sercem komputera jest procesor AMD Ryzen 5 5600X, którego taktowanie w trybie bazowym osiąga 3,7 gigaherca. Sześć rdzeni zapewnia możliwość obsługi wielu zadań jednocześnie. 32 gigabajty pamięci RAM gwarantują szybką i wydajną pracę – nawet przy dużym obciążeniu. Dedykowana karta graficzna to w tym wypadku Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Zapewnia obraz doskonałej jakości, a także wysoką wydajność, która jest potrzebna w przypadku gier komputerowych oraz programów graficznych. Chłodzenie MSI MAG Core Liquid 240R posiada 2 wentylatory o średnicy 120 mm. Prędkość obrotów wentylatorów może być regulowana przez użytkownika, a maksymalnie wynosi ona 2000 obrotów/minutę. W komputerze zamontowano aż dwa dyski – jeden HDD, a drugi SSD. Każdy z nich ma pojemność aż 1 terabajta!

Komputer MAD DOG MD5600X-A01 R5-5600X 32GB RAM 1TB SSD.

Duża moc zaklęta w gustownej obudowie MSI

Komputer Mad Dog MD5600X-A03 to bardzo dobry wybór dla graczy. Polecają go z resztą mistrzowie CS:GO – drużyna Mad Dog’s PACT! Sprzęt korzysta z procesora AMD Ryzen 5 5600X, który posiada aż 6 rdzeni. Taktowanie w trybie turbo osiąga aż 4,6 gigaherca. 16 gigabajtów pamięci RAM DDR4 w zupełności wystarcza do grania w najnowsze hity. Karta graficzna to AMD Radeon RX 6600XT dysponująca pamięcią podręczną o pojemności 8 gigabajtów. Zdecydowano się także na instalację dedykowanej karty dźwiękowej. Dwa dyski są w stanie pomieścić łącznie 1,5 terabajta danych! Zasilacz MSI o mocy 550 watów zapewnia optymalną moc i bezpieczeństwo wszystkich podzespołów komputera. Obudowa MPG Gugnir 110R wygląda świetnie i pomaga w chłodzeniu sprzętu. Z kolei odpowiednio skonstruowane filtry chronią komputer przed kurzem. A jakby tego było mało, w pamięci jest już zainstalowany system operacyjny Windows 10 Home!

Komputer MAD DOG MD5600X-A03 R5-5600X 16GB RAM 500GB SSD 1TB HDD Radeon RX6600XT Windows 10 Home.

Szukasz PC z procesorem Ryzen 7? Mamy coś dla Ciebie

Czas na trzeci model komputera stacjonarnego, który rekomendujemy z pełną odpowiedzialnością. Tym razem jest to sprzęt wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 Pro 2700. Posiada on 8 rdzeni, a taktowanie bazowe wynosi 3.2 gigaherca. 16 gigabajtów pamięci RAM wystarczy do płynnej rozgrywki w nowe hity – także po sieci. Karta graficzna Nvidia GTX 1060 zapewnia bardzo dobrej jakości obraz, który przydaje się nie tylko w grach, ale również podczas oglądania filmów i seriali na ekranie monitora. Użytkownik ma do dyspozycji dwa dyski – jeden to HDD o pojemności 1 terabajta, a drugi – SSD mieszczący 500 gigabajtów danych. Komputer posiada zainstalowany system Windows 10 Home, dzięki czemu możesz zaoszczędzić dodatkowe pieniądze. Zasilacz SilentiumPC Vero L3 Bronze dostarcza odpowiednią moc wszystkim podzespołom, a jednocześnie gwarantuje bezpieczeństwo sprzętu.

Komputer MAD DOG MD2700PRO-A02 R7-2700 Pro 16GB RAM 500GB SSD 1TB HDD GeForce GTX1060 Windows 10 Home.

Ale kozak! Wygląda mocarnie, pracuje wydajniej!

Na koniec sprzęt od MSI. Mag Infinite S3 11SI-044EU to komputer wyposażony w procesor Intel Core i5 najnowszej, jedenastej generacji. Oznacza to większą wydajność przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania energetycznego. Procesor posiada sześć rdzeni i taktowanie w zakresie od 2.6 gigaherca do nawet 4.4 w trybie turbo. Karta graficzna to Nvidia GeForce GTX 1660 Super. Dysponuje ona pamięcią 6 gigabajtów. Dysk SSD jest szybki, cichy i może pomieścić aż 512 gigabajtów danych. Wydajny i innowacyjny system chłodzenia dba o to, aby komputer miał odpowiednie warunki do pracy. Obudowa wygląda charakternie i budzi respekt! To naprawdę bardzo dobry "pecet" dla graczy.

Komputer MSI MAG Infinite S3 11SI-044EU i5-11400F 16GB RAM 512GB SSD GeForce GTX1660 Super Windows 10 Home.