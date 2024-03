Jaką technologię znajdziesz w nowoczesnym samochodzie? Sprawdzamy!

Wśród nowości znaleźć można systemy, które nie tylko chronią przed wypadkami, ale także zwiększają świadomość kierowcy o otoczeniu. Należy do nich na przykłady City Safety, który automatycznie hamuje pojazd w razie wykrycia przeszkody. Natomiast systemy monitorujące martwe pola i utrzymujące pojazd na pasie ruchu, są już standardem w wielu modelach. To pokazuje, jak bardzo zmieniła się rola technologii w nowoczesnych samochodach.

Systemy infotainment w nowoczesnych samochodach to prawdziwe multimedialne centra rozrywki, oferujące dostęp do radia, nawigacji, telefonu i internetu za pomocą dotykowych ekranów czy kontrolowanych gestami interfejsów. Zapewniają one nie tylko rozrywkę, ale także informacje niezbędne do bezpiecznej i efektywnej jazdy.