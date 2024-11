Jaką hulajnogę warto kupić na Black Weeks? Najlepsze propozycje

Płatna współpraca z Barel Poland

29 listopada rozpoczną się liczne promocje, a wyprzedaże potrwają kolejne tygodnie w ramach tzw. Black Weeks. Warto w tym czasie rozejrzeć się za elektrycznymi hulajnogami, z których bez najmniejszych trudności będzie można korzystać jesienią i zimą. Wszak "hulajki" spisują się również w deszczowe dni – można więc zapewnić sobie wygodę nawet w okresie, kiedy komunikacja miejska zdaje się jeszcze bardziej zatłoczona niż w lecie.

Okazja do polowania na najlepsze hulajnogi elektryczne Motus

Black Friday i całe Black Weeks to doskonała okazja, aby przed wszystkimi – jeszcze przed słonecznym sezonem – kupić najlepsze hulajnogi. Warto też mieć na uwadze, że ten konkretny piątek w ostatnich dniach listopada 2024 r. i kolejne tygodnie nie są okresem, w którym producenci oferują "zwykłe" promocje. To czas, kiedy naprawdę można upolować genialną okazję, na którą niekiedy trzeba czekać nawet wiele miesięcy.

Przedstawiamy listę kilku popularnych modeli, którymi warto zainteresować się w trakcie "święta" łowców okazji. Wyselekcjonowaliśmy najlepsze jednoślady, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie – bez względu na to, jakie ma wymagania wobec hulajnogi elektrycznej.

Motus Scooty 10 Plus 2022

Niezawodna i stworzona dla każdego, kto potrzebuje po prostu dobrej hulajnogi elektrycznej. To doskonała propozycja dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z tymi niewielkimi pojazdami elektrycznymi i które nie do końca mają sprecyzowane wymagania. Motus Scooty 10 Plus 2022 jest tym, co pozwoli ci poruszać się wygodnie i komfortowo w mieście – bez względu na to, czy potrzebujesz hulajnogi, aby dojechać do pracy, czy może na co dzień studiujesz i planujesz dojeżdżać na uczelnię.

Silnik o mocy 500 W współpracujący z baterią 15 Ah gwarantuje 60 km zasięgu, natomiast maksymalna prędkość 20 km/h w połączeniu z dużymi kołami o średnicy 10" i antypoślizgową matą na podeście (decku) gwarantują, że każda przejażdżka będzie komfortowa. Do tego szybki system składania i rozkładania "hulajki". Czego chcieć więcej, jeśli poszukujesz po prostu dobrej hulajnogi elektrycznej?

Motus Scooty 10 Plus 2022 © materiały partnera

Motus Scooty 10 Plus 2023

To kolejna propozycja dla osób, które potrzebują wydajnej hulajnogi na codzienne dojazdy do pracy, na zajęcia na uczelni, lekcje w szkole lub po prostu chcą wygodnie poruszać się po mieście i nie pozostawać zależnymi od komunikacji miejskiej. Motus Scooty 10 Plus 2023 to rozwiązanie, które docenisz przede wszystkim, jeśli na swojej trasie masz do pokonania nierówności – choćby tzw. kocie łby. Wynika to z obecności amortyzatorów z przodu i tyłu "hulajki". Do tego nie bez znaczenia w kontekście wygody pozostają pneumatyczne koła o średnicy 10", które dodatkowo absorbują wszelkie wstrząsy wynikające z nierównej nawierzchni.

Bateria 15 Ah połączona z silnikiem o mocy 500 W i szczytowej 800 W pozwala pokonać 60 km na jednym ładowaniu akumulatora. Bezpieczeństwo podczas lawirowania między wszelkimi przeszkodami w mieście zapewni zaś wydajne hamulce (tarczowy i bębnowe), które szybko zatrzymają "hulajkę" do pozycji "stop".

Motus Scooty 10 Plus 2023 © materiały partnera

Motus Pro 10 Urban

"Pro" w nazwie tego modelu nie wzięło się znikąd. Motus Pro 10 Urban to już "zabawka" dla osób, które miały styczność z hulajnogami elektrycznymi i wiedzą, czego potrzebują. To crossover w całym znaczeniu tego słowa. Z mocnym silnikiem o mocy szczytowej 800 W nie tylko ominiesz korki w mieście, ale też będziesz mieć wystarczająco dużo mocy, aby pokonać trudniejszy odcinek poza miastem.

Co poza tym? Zasięg 60 km, który jest zasługą pojemnej baterii 15 Ah, a do tego skuteczne hamulce tarczowe i jakże designerski wskaźnik ładowania w dolnej części nad deckiem. Podświetlany logotyp Motus świeci się w trakcie ładowania – to świetny dodatek, który dodaje modelowi Pro 10 Urban charakteru.

Motus Pro 10 Sport 2021

Jeśli jednak wiesz, że miejska dżungla nie będzie jedynym miejscem, w którym będziesz korzystać z hulajnogi, to sportowy model Motus Pro 10 Sport 2021 jest doskonałym modelem dla ciebie, na który warto polować podczas nadchodzących Black Friday i Black Weeks. To prawdziwy potwór, z którym nie ma żartów. Żeby nie być gołosłownym – w tej "hulajce" znalazły się dwa silniki o mocy nominalnej 2000W. Szczytowa moc na poziomie 2600W oznacza, że hulajnoga rozpędzi się do 24 km/h w zawrotne 2,8 s.

Na wyjątkowe właściwości Motus Pro 10 Sport 2021 składają się nie tylko wydajne silniki. Duże znaczenie odgrywa też niska waga hulajnogi, która wynosi 29 kg. Jednoślad o zasięgu 65 km charakteryzuje się jednak nie tylko fenomenalnym przyspieszeniem, ale też zdolnością szybkiego wyhamowania. Producent zastosował w tym modelu dwa hamulce tarczowe.

Motus PRO10 Sport 2021 © materiały partnera

W kontekście interesujących dodatków w tej propozycji warto podkreślić także ramę wykonaną z kutego aluminium, wyświetlacz pokazujący przebyty dystans oraz obrotomierz. Na ekranie widoczny jest także stan baterii, jej napięcie oraz biegi. Jeśli potrzebujesz hulajnogi z najwyżej półki, bo wiesz, że będziesz ją eksploatować do granic możliwości, to Motus Pro 10 Sport 2021 będzie doskonałym wyborem.

Jeśli natomiast preferujesz spokojniejszą jazdę i potrzebujesz po prostu narzędzia do poruszania się po mieście – w Black Friday i Black Weeks warto zainteresować się modelami Motus Scooty 10 Plus 2022 i Motus Scooty 10 Plus 2023. Jeśli z kolei wymagasz od "hulajki" większej uniwersalności, doskonałym wyborem okaże się Motus Pro 10 Urban.

Powyższe modele dostępne są w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, x-kom oraz Komputronik.

