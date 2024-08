Jak założyć sklep internetowy w 7 prostych krokach?

1. Wybierz swoją branżę

Wybór odpowiedniej branży i asortymentu, który będziesz oferować swoim klientom, w ogromnym stopniu wpłynie na opłacalność całego przedsięwzięcia. Postaraj się więc przeprowadzić właściwe badania rynkowe i postaw na produkty, które będą się cieszyły odpowiednio dużą popularnością wśród konsumentów. Możesz skoncentrować się na aktualnych trendach bądź niszach związanych z Twoimi zainteresowaniami – najważniejsze, aby wybór podeprzeć konkretnymi danymi.

W podjęciu decyzji mogą pomóc Ci statystyki dostępne z poziomu takich programów jak Google Trends czy SimilarWeb. Są to darmowe narzędzia, dzięki którym sprawdzisz, jakie zapytania i strony cieszą się w sieci największą popularnością. Przydatne mogą okazać się również raporty e-commerce publikowane przez Gemius. Takie informacje pozwolą Ci wybrać rynek o możliwie dużym potencjale rozwoju i małej konkurencji.

Na tym etapie warto też przeprowadzić analizę grupy docelowej. Badanie interesujących Cię segmentów konsumenckich pozwoli Ci stworzyć buyer persony, ułatwiając tym samym wszelkie działania marketingowe w przyszłości.

2. Pozyskaj towar do sklepu

Kiedy zdecydujesz już, co i komu chcesz sprzedawać, przyjdzie czas na pozyskanie towaru do sklepu. Do dyspozycji będziesz miał wówczas następujące rozwiązania:

● Zakupy w hurtowniach – to najpopularniejszy sposób kompletowania asortymentu. Polega na poszukiwaniu interesujących Cię produktów w ofertach różnych dystrybutorów i wymaga prowadzenia własnego magazynu, gdzie składowane będą nabywane towary.

● Zakupy u producentów – największe sklepy na rynku mogą pozwolić sobie na składanie bardzo dużych zamówień bezpośrednio u producentów. Skala inwestycji skutkuje wyjątkowo niskimi kosztami jednostkowymi zakupów.

● Dropshipping – to model logistyczny, w którym odpowiedzialność za składowanie i dostawy produktów ponosi nie sprzedawca, a hurtownia. Dzięki temu możesz więc prowadzić sklep internetowy bez własnego magazynu. Za zakupione u dostawcy towary płacisz dopiero w momencie ich odsprzedaży klientom.

● Rękodzieło – zawsze możesz zdecydować się też na sprzedaż produktów hand made. Do ręcznie robionych artykułów najczęściej należą meble, dekoracje, ubrania czy biżuteria.

Pamiętaj, aby sposób pozyskiwania towaru do sklepu uzależnić od dostępnego kapitału inwestycyjnego i wybranego modelu biznesowego.

3. Znajdź odpowiednie oprogramowanie e-commerce

Wybór oprogramowania sklepowego to prawdopodobnie najważniejszy krok w zakładaniu e-commerce’u. To od niego będzie bowiem zależała funkcjonalność witryny i wygoda prowadzenia sprzedaży. Do dyspozycji masz przede wszystkim różnego rodzaju narzędzia open source oraz platformy abonamentowe. Choć te pierwsze mogą wydawać się tańszym rozwiązaniem, w większości przypadków lepiej zdecydować się na te drugie.

Oprogramowanie open source jest z reguły darmowe, ale pozwala jedynie na stworzenie pewnego szkieletu strony. Jej integracje z zewnętrznymi systemami sprzedażowymi i marketingowymi wymagają już jednak wykorzystania płatnych wtyczek lub poszukiwania kompatybilnych narzędzi na własną rękę. Takich problemów można łatwo uniknąć dzięki dobrej i niedrogiej platformie abonamentowej – podkreśla Bartosz Błęka ze Sky-Shop.pl.

Abonamentowe platformy SaaS gwarantują użytkownikom dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji e-commerce w ramach jednej miesięcznej (lub rocznej) opłaty. W porównaniu z narzędziami open source oprogramowanie tego typu jest więc nie tylko łatwiejsze w obsłudze, ale najczęściej również tańsze w ogólnym rozrachunku.

Wybierając platformę sklepową dla siebie, zwróć uwagę na dostęp do takich funkcji jak gotowe integracje z hurtowniami, bramkami płatności, systemami kurierskimi czy dodatkowymi kanałami sprzedaży.

4. Wykup domenę dla sklepu

Aby uruchomić sklep internetowy, musisz nadać mu nazwę. Pamiętaj, że docelowa domena Twojej witryny powinna być z nią tożsama. Kieruj się zatem następującymi kryteriami:

● rozpoznawalność – nazwa nie może kojarzyć się z konkurencyjnymi firmami,

● łatwość zapamiętania – domena powinna być możliwie krótka i charakterystyczna,

● dostępność – aby wykorzystać wybraną domenę, musisz się najpierw upewnić, że jest wolna.

Zauważ, że od wyboru nazwy sklepu (a więc i jego domeny) zależeć będzie proces budowania rozpoznawalności i wizerunku Twojej marki.

5. Zaprojektuj witrynę e-commerce

Pytając o to, jak założyć sklep internetowy, wiele osób zastanawia się po prostu nad procesem projektowania witryny e-commerce. Jeszcze niedawno wymagał on bowiem nie lada wiedzy i umiejętności. Dziś jednak każdy ma do dyspozycji inteligentne programy, które pozwalają uruchomić funkcjonalną stronę w kilku kliknięciach. Mowa przede wszystkim o platformach abonamentowych. Oferują one między innymi dostęp do intuicyjnych kreatorów, umożliwiających zaprojektowanie sklepu na bazie gotowych szablonów.

Zazwyczaj wystarczy więc wybrać odpowiedni dla swojej firmy motyw graficzny, a następnie zaprojektować układ poszczególnych modułów, używając metody przeciągnij i upuść. Gotową stronę należy też połączyć z bramką płatności, systemem kurierskim i wybranymi narzędziami marketingowymi. W przypadku platform SaaS zrobisz to szybko i wygodnie za sprawą gotowych integracji.

6. Zadbaj o kwestie formalne

Prowadzenie sklepu internetowego to biznes, który może wiązać się nie tylko z dużymi zyskami, ale także ze sporymi kosztami. Przed uruchomieniem biznesu warto się więc zastanowić nad wyborem odpowiedniej formy prawnej dla działalności. Początkujący przedsiębiorcy stawiają najczęściej na:

● jednoosobową działalność gospodarczą,

● spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeśli póki co chcesz tylko przetestować swój pomysł na biznes, możesz też wejść na rynek w ramach działalności nierejestrowanej. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku ograniczać Cię będzie limit przychodów w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia krajowego.

Rejestracja firmy nałoży na Ciebie obowiązek opłacania składek ZUS, ale z drugiej strony może ułatwić Ci rozliczanie działalności. Jeśli wybierzesz odpowiednią formę opodatkowania, będziesz bowiem mógł wrzucać swoje wydatki w koszty. Numer NIP przyda Ci się także podczas podejmowania współpracy z kontrahentami (np. z hurtowniami) i przy prowadzeniu sprzedaży w niektórych kanałach (np. na Allegro).

Pamiętaj również o takich formalnościach jak spisanie regulaminu sklepu internetowego oraz jego polityki prywatności!

7. Wypromuj swój sklep internetowy

Po zakupie domeny i zaprojektowaniu sklepu możesz zacząć sprzedawać! Aby na Twojej stronie pojawili się pierwsi klienci, musisz najpierw wypromować swoją markę. Posłużą Ci do tego takie działania marketingowe jak:

● SEO – pozycjonowanie witryny w wyszukiwarce, które ma na celu zwiększenie ruchu w sklepie.

● PPC – płatne kampanie w Google i na Facebooku, które możesz kierować do precyzyjnie określonych grup odbiorców i które dają natychmiastowe efekty.

● Social media – kreowanie wizerunku i budowa lojalnej społeczności wokół marki w takich kanałach jak Facebook, Instagram, YouTube czy TikTok.

● Content marketing – tworzenie i dystrybucja wysokiej jakości treści, które wspierają proces SEO, a jednocześnie pozwalają budować wizerunek eksperta w wybranej dziedzinie.

Postępując według powyższych wskazówek, z łatwością założysz własny sklep internetowy i wypromujesz swoją działalność na rynku. Wykorzystaj więc nasze porady i zapewnij sobie błyskawiczny sukces w e-commerce!

Materiał sponsorowany przez SIEF-IT Sp. z o.o.