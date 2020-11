WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Jak wybrać telewizor 4K? Wiele dostępnych w sprzedaży telewizorów umożliwia oglądanie filmów i seriali w rozdzielczości 4K, określanej też jako Ultra HD. Jednak rozpiętość cen pomiędzy różnymi modelami tych urządzeń sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na które funkcje telewizora 4K zwracać szczególną uwagę? Telewizory 4K (Adobe Stock) Ważnym kryterium doboru telewizora jest wielkość ekranu mierzona długością przekątnej. Minimalna przekątna matrycy umożliwiająca komfortowe oglądanie telewizji w wysokiej rozdzielczości wynosi 43 – 49 cali. Odbiorniki tej wielkości najlepiej nadają się do ustawienia w pomieszczeniach o standardowej powierzchni. Posiadacze większych pokojów dziennych powinni rozważyć zakup telewizora z ekranem 55-67 cali, z kolei największe urządzenia, wyposażone w ekrany 75-calowe i większe, to już wybór dla prawdziwych koneserów i właścicieli większych mieszkań lub domów. Dodatkowym czynnikiem, który trzeba brać pod uwagę, jest optymalna odległość od ekranu w czasie oglądania telewizji. W wypadku odbiorników Full HD należy przyjąć przelicznik 4,2 cm na każdy cal przekątnej. Oznacza to, że dystans między telewizorem 43-calowym a na przykład kanapą powinien wynosić ok. 2 metrów. Jednak w wypadku rozdzielczości 4K przelicznik jest inny i wynosi 2,1 cm na każdy cal, co skraca odległość między odbiornikiem a fotelem czy sofą. Dlatego decydując się na kupno telewizora 4K, warto kierować uwagę na modele o większych rozmiarach, gdyż ich użytkowanie będzie po prostu wygodniejsze. Pamiętajmy, że rozdzielczość 4K to czterokrotność Full HD. Większy rozmiar piksela w dużych telewizorach sprawi, że żadne szczegóły nie umkną nam w trakcie seansu. Ulubiony film na 55-calowym ekranie można będzie komfortowo oglądać z odległości do 2,5 m. Warto przy tym zwrócić uwagę na klasę energetyczną urządzenia – to parametr informujący o zużyciu prądu, pozwalający ocenić koszt eksploatacji telewizora. Im wyższa klasa, tym wyższa oszczędność energetyczna. Klasy energetyczne oznaczone są literami w zakresie od A do D. Najlepsze pod tym względem są odbiorniki z certyfikatem A+++, A++ i A+. To szczególnie istotne w wypadku telewizorów o największych przekątnych. Telewizory 4K – technologie matryc Jeżeli wiemy już, jakiej wielkości telewizora szukamy, czas wybrać technologię wykonania. W tradycyjnym telewizorze LED matryca jest równomiernie i jednolicie podświetlona diodami świecącymi, które odznaczają się długą żywotnością i niskim poborem energii. Z kolei ekrany OLED bazują na diodach organicznych, odwzorowujących kolorystykę każdego punktu obrazu. Telewizory tego typu nie wymagają podświetlenia, gdyż wydzielają światło bezpośrednio, dzięki czemu zapewniają znakomity współczynnik kontrastu oraz głębszą czerń. W zakresie jakości obrazu najlepiej wypadają odbiorniki QLED, bazujące na technologii kropek kwantowych. W telewizorach 4K QLED nadal niezbędne jest podświetlenie, lecz jak zapewniają producenci, mogą one wyświetlać ponad miliard odcieni barw. Telewizory 4K – funkcje smart Nawet w najtańszych telewizorach za 1 czy 2 tys. zł montuje się moduły komunikacji Wi-Fi, umożliwiające bezpośrednie połączenie z internetem i dostęp do treści multimedialnych online. Bardziej zaawansowane telewizory 4K są wyposażane we własny system operacyjny. W zależności od marki jest to telewizyjna wersja Androida – Android TV – lub webOS. Platformy te rozszerzają funkcjonalność odbiornika, np. umożliwiając łatwy dostęp do aplikacji. Co ważne, korzystając z Android TV możesz korzystać z tych samych aplikacji, które masz zainstalowane na smartfonie czy tablecie za pośrednictwem jednego konta. Telewizory 4K – przydatne funkcje Przydatna może być także obsługa funkcji DLNA umożliwiającej wyświetlanie na ekranie telewizora treści z innych urządzeń w ramach sieci lokalnej oraz Mobile High Definition Link, dzięki której na telewizorze można w prosty sposób wyświetlić zasoby przechowywane na urządzeniu mobilnym. Niektóre modele telewizorów 4K umożliwiają też nagrywanie ulubionych programów telewizji cyfrowej, np. odcinków seriali, na zewnętrznym nośniku danych. Wystarczy podłączyć pojemny pendrive lub dysk USB do odpowiedniego portu w telewizorze i wcisnąć klawisz REC na pilocie lub użyć funkcji programatora czasowego. Na fanów gier wideo czekają z kolei telewizory przystosowane do współpracy z najnowszą generacją konsol do gier. Są wyposażone w specjalny tryb "Gra", zmniejszający opóźnienie obrazu przesyłanego z konsoli. Tryb ten umożliwia także równoczesne wybudzanie telewizora i konsoli kontrolerem oraz obsługę konsoli pilotem od telewizora. Telewizory 4K – wzornictwo Dominującym ostatnio trendem w designie telewizorów 4K jest wyposażanie ich w bardzo cienkie ramki okalające ekran co ma zapewniać lepsze wrażenia z oglądania filmu czy serialu. Znajdziemy je u wszystkich wiodących producentów. W niektórych modelach zastosowano przydatne i wygodne rozwiązanie – skrytkę na przewody w podstawce lub specjalny uchwyt na kable. Pozwala to zapanować nad plątaniną zwisających z tyłu urządzenia przewodów. Materiał powstał przy współpracy z Media Expert