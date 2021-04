WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

dron + 1 media expert Modest Wilanowski Dzisiaj, 15-04-2021 15:35 Materiał partnera: Media Expert Jak wybrać drona do filmowania – na co zwrócić uwagę Drony przebojem wdarły się na rynki – z niszowego produktu dla zapaleńców stały się popularnym hobby, sposobem na świetną zabawę. Podstawowe modele dostępne są za niewielkie kwoty i stanowią doskonały pomysł na prezent – dla kogoś lub samego siebie. Osobą kategorią są drony profesjonalne, wyposażone w najwyższej klasy sprzęt wizualny, osiągające prędkości rzędu 70-100 km/h – przeznaczone dla tych, którzy z pilotażu drona uczynili swoją pracę. Ceny tych modeli są już wyższe, ale i w pakiecie otrzymujemy sprzęt – cóż, profesjonalny. Na co warto zwrócić uwagę przymierzając się do jego zakupu? Share Jak wybrać drona do filmowania – na co zwrócić uwagę Źródło: materiały partnera Zasięg Jednym z najważniejszych parametrów, który musimy wziąć pod uwagę przy wyborze drona, jest jego zasięg. Modele takie jak DJI Mavic Air 2, wyposażone w technologię OcuSync 2.0, korzystają z dwóch częstotliwości - 2.4GHz oraz 5.8GHz. Technologia OcuSync automatycznie w czasie rzeczywistym sprawdza, która częstotliwość ma najmniejszy poziom zakłóceń i automatycznie na nią przełącza, czyniąc loty jeszcze bezpieczniejszymi. W efekcie DJI Mavic Air 2 umożliwia przesyłanie obrazu nawet do 6 km od aparatury sterującej oraz transmisję obrazu w rozdzielczości 1080p, prosto z kamery drona. Czas pracy Pojemność baterii bezpośrednio przekłada się na czas, jaki dron może spędzić w powietrzu. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 3500 mAh w przypadku modelu DJI Mavic Air 2 wystarcza na 34 minuty lotu. Warto przy tym zaznaczyć, że osiągi tego drona są naprawdę imponujące – przy swoje wadze 570g rozwija prędkość ponad 68 km/h. Jakość obrazu Skoro o kamerze mowa – dron do filmowania powinien być wyposażony w sprzęt klasy, która odpowie na nasze zapotrzebowania. Liczą się zarówno parametry nagrywania, jak i miejsce, które materiał zajmuje. Dron DJI Mavic Air 2 wyposażony jest w kamerę z obiektywem F/2.8, pozwalającą na robienie zdjęć w rozdzielczości 8000x6000. Posiada sensor CMOS Sony IMX586, pozwalający nagrywać w jakości 4K przy 60fps oraz Ultra HD HDR przy 30 fps. Zachowując pełen zakres dynamiczny nagrania, kodek HVAC umożliwia gromadzenie większej ilości informacji przy mniejszej zajętości miejsca, a większe możliwości w postprodukcji gwarantowane są przez wykorzystanie płaskiego trybu kolorów. Wbudowane funkcje dodatkowe Obraz odgrywa oczywiście kluczową rolę, dlatego warto sprawdzić, czy producent nie ułatwia nam zadania. Dostępne na rynku modele oferują szereg udogodnień, dzięki czemu żmudne ustawienia parametrów nagrywania wgrane są automatycznie – zostawiając nam przyjemność z samego pilotowania. Tak jak DJI Mavic Air 2, który wyposażony został w technologię SmartPhoto – 3 tryby optymalizujące ustawienia sprzętu w zależności od warunków, w których operujemy (HyperLight do słabych warunków oświetleniowych, HDR podbijający zakres dynamiki i przejrzystość zdjęć oraz tryb inteligentnego rozpoznawania środowiska). Aby nasze ujęcia nabrały prawdziwie filmowego charakteru, dzięki automatycznym trybom QuickShots urządzenie może zaplanować i wykonać złożony lot (spirala, koło, do wyznaczonego punktu, dron podążający za wyznaczonym celem i wiele innych). Bezpieczeństwo Równie ważne jak łatwość obsługi jest bezpieczeństwo lotu. Standardowo modele wyposażone są w żyroskopy i trzy-osiowe stabilizatory; do lotów nocą lub w ograniczonej widoczności przydaje się dodatkowe podświetlenie. Modele zaawansowane, jak DJI Mavic Air 2, wyposażone są dodatkowo w czujniki po bokach, z przody i z tyłu. Dzięki nim dron skanuje bezpośrednie otoczenie i może unikać ewentualnych przeszkód. Zaawansowana technologia APAS 3.0 (Advanced Pilot Assistance System) służy do płynnego podążania za zaznaczonym obiektem. Warto pamiętać, że operowanie dronami podlega zmieniającym się regulacjom. Do niedawna operowanie dronami o wadze nieprzekraczającej 600g nie wymagało pozwoleń – obecnie użytkownik bezzałogowego systemu powietrznego z kamerą lub cięższego niż 250 g musi mieć minimum 16 lat, a także zarejestrować się jako operator na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przejść szkolenie online'owe i zaliczyć test składający się z 40 pytań. Odpowiedź na potrzeby Wybór drona może nie być tak łatwy, jak mogłoby się wydawać – ilość modeli dostępnych na rynku cały czas rośnie, producenci wprowadzają kolejne ulepszenia i unowocześnienia. Warto zadać sobie pytanie, do czego drona będziemy używać. Jeśli hobbystycznie lub zawodowo filmujemy przy wykorzystaniu takiego urządzenia, DJI Mavic Air 2 będzie zdecydowanie pozycją wartą rozważenia. Materiał partnera: Media Expert