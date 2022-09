Jak wybrać dobry smartfon dla ucznia?

Smartfon jest urządzeniem, z którego korzysta już niemalże każde dziecko. W przypadku młodych uczniów, którzy uczęszczają do szkoły, telefon pozwala na kontakt z rodzicami i opiekunami. To bardzo ważne! Poza tym, to także narzędzie pozwalające dotrzeć do wielu informacji niezbędnych do nauki. Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych smartfonów dla ucznia!

Realme GT Neo 3T 8/256GB – idealny smartfon dla fana Dragon Ball

Taki sprzęt musi mieć ogromną moc! Bez wątpienia jest to smartfon z dużym wyświetlaczem dotykowym AMOLED. Zapewnia on rozdzielczość na poziomie aż 2400 x 1080 pikseli. Przekłada się to na wysoką jakość obrazu. Telefon jest wyposażony w wydajny, ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 870. Fabrycznie zainstalowany jest system Android 12. Użytkownik zyskuje zatem dostęp do wszystkich, najnowszych rozwiązań dostarczonych przez Google. 256 gigabajtów wolnej przestrzeni magazynowej gwarantuje możliwość przechowywania dużej ilości zdjęć, filmów i aplikacji. Zastosowane aparaty gwarantują znakomitą jakość fotografii, co zachęca do publikowania ich w mediach społecznościowych. Wbudowany akumulator ma pojemność aż 5000 miliamperogodzin. Telefon, jak na nowoczesny model przystało, jest kompatybilny z siecią 5G. Smartfony REALME są obecnie jednymi z najczęściej wybieranych urządzeń. Warto po nie sięgnąć

Tani i wydajny smartfon REALME 8I

Młodemu uczniowi nie jest potrzebny drogi, flagowy smartfon. W zupełności wystarczy model w cenie do 1000 złotych. W tym wypadku dotykowy ekran liczy aż 6,6 cala! To naprawdę dużo. Wyświetlacz gwarantuje ponadto wysoką jakość obrazu, a więc oglądanie filmów na YouTube sprawi wiele przyjemności. Ośmiordzeniowy procesor zapewnia bardzo szybką pracę – nawet przy uruchomieniu wielu aplikacji jednocześnie lub gry w jakiś rozbudowany hit. 4 gigabajty pamięci operacyjnej RAM także wpływają na wysoką kulturę pracy. Wbudowany akumulator ma pojemność 5000 miliamperogodzin i może być szybko naładowany dzięki ładowaniu o mocy 18 watów. Główny aparat wykonuje naprawdę świetnej jakości zdjęcia. Na uwagę zasługują również rejestrowane filmy. Poza tym, telefon świetnie wygląda i na pewno wpadnie w oko nastolatkowi!

Galaxy M23 – sprawdzone rozwiązania marki Samsung

Galaxy M23 to bez wątpienia bardzo dobry telefon, który powstał dzięki ambitnym planom koreańskiego producenta. Opisywany model występuje w trzech wersjach kolorystycznych: zielonej, różowej i niebieskiej. Jest wyposażony w spory wyświetlacz, który wyświetla bardzo jakościowy obraz. Nie można zapomnieć również o wysokim poziomie odświeżania, które gwarantuje doskonałą płynność scen. Wbudowana pamięć ma pojemność 128 gigabajtów, a to całkiem sporo. Aparaty wykonują jakościowe zdjęcia, a nagrywane filmy robią wrażenie nawet na ekranie telewizora. Wbudowany akumulator ma pojemność aż 5000 miliamperogodzin. Galaxy M23 jest smukły i bardzo dobrze prezentuje się na żywo. To bez wątpienia dobry wybór dla ucznia, który oczekuje dobrego aparatu i długiego czasu pracy na jednym ładowaniu baterii.

Xiaomi Redmi Note 11 – idealny sprzęt dla nastolatków lubiących social media

Xiaomi stworzyło naprawdę dobry sprzęt, do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. W tym wypadku do użytku oddano sprzęt z dużym wyświetlaczem AMOLED oraz bardzo szybkim, ośmiordzeniowym procesorem. Sześć gigabajtów RAM także wpływa na wydajność smartfona. Telefon ma aż 128 gigabajtów wbudowanej pamięci, która służy do przechowywania różnego rodzaju plików. Sam akumulator ma pojemność aż 5000 miliamperogodzin, a więc całkiem sporo. Sprzęt robi bardzo dobre zdjęcia, a filmy rejestrowane są w wysokiej jakości. W sam raz do umieszczenia na Tik Toku!

Samsung Galaxy M13 – całkiem nowy sprzęt w ofercie

Pierwszy smartfon Twojego dziecka nie powinien być drogim sprzętem. Wystarczy dobry, trwały telefon w cenie do 1000 złotych. Dobrym przykładem jest chociażby Samsung Galaxy M13. To telefon z bardzo dużym wyświetlaczem i ośmiordzeniowym, szybkim procesorem. Jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych i prezentuje się nowocześnie. Wykonywane zdjęcia i rejestrowane filmy robią bardzo dobre wrażenie. To smartfon, który na pewno przypadnie do gustu Twojemu dziecku.

