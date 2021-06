Jak szybko założyć sklep internetowy?

Co na początek?

Chcąc szybko uruchomić sklep, można tak zrobić, korzystając z gotowych szablonów w ramach pakietu Standard. Można też zamówić własny, customizowany szablon, co jednak wiąże się z dłuższym czasem oczekiwania. Nim zostanie wdrożony, minie kilka tygodni. Niezależnie, na co się zdecydujemy, wcześniej czy później przejdziemy do kolejnego kroku, jakim jest tworzenie menu i drzewa kategorii. Powinniśmy to wykonać jeszcze przed dodaniem produktów. Bardzo istotne jest również dodanie treści, które są kluczowe pod każdym względem - nie tylko ciekawe dla użytkowników, ale też potrzebne, by Google indeksowało witrynę. Muszą być przede wszystkim wartościowe, pełne wiedzy i pomocnych wskazówek.