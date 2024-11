Jak stworzyć własną przestrzeń multimedialną? Potrzebujesz nie tylko TV

Każdy z nas czasem marzy o tym, by doświadczyć magii kina we własnym domu. Nie ma nic lepszego niż wieczór spędzony w otoczeniu epickiego obrazu, krystalicznie czystego dźwięku i ulubionych filmów lub gier. Kino domowe to jednak coś więcej niż tylko ekran i głośniki – to przestrzeń, która ma wzbudzać emocje i zapraszać do świata wrażeń audiowizualnych. Jak stworzyć taką multimedialną oazę? Dziś podpowiemy, które sprzęty powinieneś zaprosić do swojego salonu, żeby przenieść wieczory filmowe na zupełnie nowy poziom. Dodatkowo z okazji Media Expert Days w wyjątkowej promocji z kodem ME-DAYS.

Płatna współpraca z Media Expert

Magia kina (i nie tylko) w twoim salonie

Wyobraź sobie wieczór, w którym nie musisz wychodzić z domu, by poczuć magię kina. Bez tłumu na sali, szeleszczących opakowań po przekąskach i przypadkowych rozmów. Zamiast tego masz wygodną kanapę, ulubiony film lub grę, perfekcyjny obraz i dźwięk, który przenosi cię w sam środek akcji. Bo kino domowe to coś więcej niż tylko drogi sprzęt – to miejsce, gdzie możesz zatracić się w emocjach, jakich nie oferuje żadne inne medium.

I właśnie dlatego warto zdobyć się na wysiłek skompletowania swojego multimedialnego centrum rozrywkowego. Zadanie wcale nie jest takie trudne – z naszymi wskazówkami w mig uda ci się nabyć wszystkie niezbędne sprzęty. W nagrodę będziesz w pełni cieszyć się każdym detalem obrazu i dźwięku. Współczesne telewizory i sprzęty audio oferują technologie, które powodują, że granica między rzeczywistością a wirtualnym światem się zaciera. I to nie tylko w kontekście filmu. To samo tyczy się gier czy muzyki.

Wiemy – odważne słowa, ale sprawdź proponowaną listę i przekonaj się sam, co potrafią nasi faworyci. To prawdziwa plejada gwiazd RTV.

Telewizor LG OLED55B42LA – perfekcja obrazu na wyciągnięcie ręki

OLED to technologia, która od lat wyznacza standardy jakości obrazu, a model LG OLED55B42LA pokazuje, dlaczego tak jest. Przypomnijmy, że Organic Light Emitting Diode wykorzystuje organiczne diody emitujące światło, które działają bez potrzeby dodatkowego podświetlenia. Dzięki temu ekrany OLED oferują doskonałą czerń, żywe kolory i szeroki kąt widzenia, jednocześnie zapewniając większą energooszczędność i cieńsze konstrukcje urządzeń. I tak właśnie jest w przypadku telewizora LG.

Co jeszcze może nam zaoferować? Rozdzielczość 4K oraz odświeżanie 120 Hz. Takie zestawienie sprawia, że ruchy na ekranie są płynne i naturalne – idealne rozwiązanie dla miłośników sportu i dynamicznych gier. Ponadto do dyspozycji użytkownika oddano systemy Dolby Vision i Dolby Atmos, których jedynym celem jest przeniesienie cię w sam środek akcji filmu lub gry. Obraz i dźwięk współpracują, tworząc wrażenie, jakbyś był w samym centrum wydarzeń. A wszystko to w eleganckiej, minimalistycznej obudowie, która doskonale wpasuje się w każde wnętrze.

A jeśli zapytasz: ile i dlaczego tak drogo? Odpowiemy: TV może nie należy do najtańszych, ale za jakość się płaci. Weź pod uwagę, że aktualnie znajduje się w sporej promocji. Trzeba dać za niego zaledwie 3499 zł (z kodem ME-DAYS), co jest obniżką o 1700 zł. A ile kosztował wcześniej? W okresie 30 dni najniższa cena wyniosła 5199 zł.

Telewizor PHILIPS 65PUS8209 – obraz z odrobiną magii Ambilight

Jeśli chcesz wprowadzić do swojego filmowego życia więcej kolorów, powinieneś zainteresować się telewizorem PHILIPS 65PUS8209, który posiada coś, co pokochały miliony widzów na całym świecie – Ambilight. Ten trójstronny system oświetlenia dynamicznie dopasowuje kolory światła do obrazu na ekranie, tworząc niepowtarzalny klimat i optycznie powiększając przestrzeń. To naprawdę robi kolosalne wrażenie, zwłaszcza jeśli tuż za TV jest gładka ściana. Na płaskiej powierzchni rozgrywa się wówczas prawdziwy spektakl barw. A jak pięknie Ambilight sprawuje się sprzężony z grami wideo (TV posiada różne tryby podświetleń do różnych aktywności) – marzenie!

Jednak Ambilight to tylko początek. Udany, ale początek. Im dalej w las, tym lepiej. Panel QLED 4K zapewnia wyjątkową jasność i szczegółowość obrazu, a technologia Dolby Atmos dopełnia wrażeń dźwiękowych. Telewizor obsłużysz za pomocą intuicyjnego systemu Titan OS, dzięki któremu z łatwością uzyskasz dostęp do swoich ulubionych aplikacji i treści. Naszym zdaniem ten model ze stajni Philipsa to bardzo dużo funkcji za całkiem rozsądną cenę – 2999 zł z kodem ME-DAYS. O takie promocje na Black Week chodzi. Przez ostatni miesiąc cena nie spadła niżej niż na poziom 3480 zł.

© Adobe Stock

Power audio JBL Encore Essential – impreza w twoim domu

Nie samym filmem człowiek żyje, prawda? Od czasu do czasu można wykorzystać salon nie tylko do oglądania ulubionych tytułów. Można też… pośpiewać. I tutaj na scenę wkracza odpowiedni głośnik – JBL Encore Essential. Sprzęt idealny do zorganizowania imprezy karaoke. JBL Encore Essential posiada wejście mikrofonowe, dzięki któremu usłyszą cię nie tylko współbiesiadnicy, ale też… sąsiedzi. Oczywiście piszemy to żartobliwym tonem, ale faktem jest, że ta kompaktowa kostka kryje w sobie sporo mocy, bo aż 100 W.

Miłośnicy światełek docenią efekt stroboskopowy. Z nimi poczujesz się jak na prawdziwej imprezie w klubie. Oświetleniem steruje się za pomocą prostej w obsłudze aplikacji PartyBox. A jak sąsiadom będą przeszkadzać twoje wokalne popisy, zawsze możesz zabrać swojego JBL w plener. Wodoszczelność rzędu IPX4 chroni urządzenie przed zachlapaniem, a wbudowany akumulator pozwala na 10 godzin pracy bez ładowania. Dawno nie będziecie już mieli siły śpiewać, a głośnik wciąż będzie grał.

Głośnik JBL Encore Essential nie zrujnuje twojego świątecznego budżetu. Aktualnie dorwać go można za 799 zł (z kodem ME-DAYS). Spora oszczędność. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1099,99 zł.

Głośnik mobilny JBL Boombox 3 WiFi Czarny – przenośny gigant dźwięku

Kolejny głośnik ze znanej i lubianej stajni JBL. O ile jednak poprzednik specjalizował się w dość wąskiej dziedzinie, karaoke i imprezach, o tyle tego dżentelmena można opisać jako Pana Uniwersalnego. Mowa oczywiście o JBL Boombox 3 WiFi, w tym konkretnym przypadku w kolorze czarnym. A co ów ma do zaoferowania? Sporo. Trójdrożny system dźwiękowy gwarantuje potężne basy, szczegółowe tony średnie i czyste wysokie, które wypełniają przestrzeń dźwiękiem najwyższej jakości. Dzięki technologii JBL Original Pro Sound każda nuta brzmi dynamicznie, niezależnie od poziomu głośności. Boombox 3 obsługuje zarówno Bluetooth, jak i Wi-Fi, umożliwiając płynne przełączanie między urządzeniami oraz bezprzewodowy streaming najlepszych kawałków z popularnych serwisów muzycznych. Co więcej, technologia PartyBoost pozwala łączyć wiele głośników JBL w jeden system audio, który może nagłośnić nawet największe imprezy.

A jak przedstawia się kwestia trwałości baterii? Jedno pełne naładowanie akumulatora wystarcza na aż 24 godziny ciągłego odtwarzania – to prawdziwy maraton muzyczny. Funkcja powerbanku pozwala także ładować inne urządzenia, dzięki czemu twój smartfon czy tablet zawsze pozostaną w gotowości. Pełne naładowanie urządzenia trwa zaledwie 4,5 godziny. Warto też wspomnieć o wygodnej rączce do przenoszenia boomboxa i wysokiej wodoodporności klasy IP67. Jeśli rysuje się przed tobą wiosna i lato pełne plenerowych imprez, to będzie twój najlepszy przyjaciel.

Z zakupem nie musisz przecież czekać, aż słońce przestanie zachodzić o 16.00, prawda? Tym bardziej że teraz dostaniesz go w atrakcyjnej cenie 1999 zł z kodem ME-DAYS (w ostatnim miesiącu nie było taniej niż 2899,99 zł).

Soundbar SAMSUNG HW-B650D EN Czarny

Laik mógłby zadać w tym miejscu pytanie: czym różni się soundbar od głośnika? I w zasadzie to jest bardzo dobre pytanie. Spieszymy z wyjaśnieniami. Głośnik, chociażby taki jak JBL Boombox 3, opisywany powyżej, to urządzenie mobilne, które świetnie odnajdzie się w różnorodnych sytuacjach – od domowych spotkań po imprezy plenerowe. Jest kompaktowy, często wodoodporny i wyposażony w akumulator. Soundbar, jak SAMSUNG HW-B650D, to sprzęt stacjonarny, zaprojektowany głównie do poprawy jakości dźwięku telewizora. Jego smukła obudowa i szeroki układ przetworników pozwalają na uzyskanie efektu przestrzennego w domowym kinie. Właśnie – to, co nazywamy kinem domowym, składa się z soundbara oraz telewizora. Ten duet, oczywiście właściwie dobrany, może sprawić, że gęsia skórka będzie dość częstym gościem w twoim salonie.

Dobrze, przejdźmy jednak do szczegółów. SAMSUNG HW-B650D to urządzenie, które przenosi dźwięk na nowy poziom, oferując aż 3.1-kanałowy system audio z dedykowanym, bezprzewodowym subwooferem. Dzięki temu soundbar tworzy przestrzenny efekt dźwiękowy, powodując, że każdy film, koncert czy gra wciąga w akcję jak nigdy dotąd. Wsparcie technologii Dolby Atmos oraz DTS Virtual:X zapewnia trójwymiarowy dźwięk, który rozchodzi się w każdej płaszczyźnie. A co z łącznością? Do wyboru, do koloru. Soundbar ma złącze HDMI ARC, optyczne wejście audio oraz łączność Bluetooth, co pozwala na szybkie podłączenie go do telewizora, konsoli czy smartfona. Technologicznym geekom spodoba się funkcja Bluetooth Multi-Connection umożliwiająca podłączenie doń dwóch urządzeń jednocześnie i przełączanie się między nimi.

Na koniec najlepsze – cena. To cudeńko może być twoje za 799zł z kodem ME-DAYS. Jeśli dorzucimy tę sumę do niecałych 4 tysięcy złotych, którą musimy zapłacić za telewizor PHILIPS 65PUS8209, to na koniec dnia w naszym salonie możemy ustawić kompletne kino domowe. Argumentem skłaniającym do zakupu może być fakt, że przez ostatnie 30 dni cena nie była niższa niż 879 zł. I raczej już nie będzie.

Płatna współpraca z Media Expert