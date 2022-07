Jak przeprowadzić pierwszą konfigurację telewizora firmy Samsung?

Czy warto kupić telewizor Samsung? Jak ustawić telewizory Samsung? Co oferuje Smart TV w telewizorach firmy Samsung?

Bez problemu można na przykład skonfigurować nowe telewizory firmy Samsung, które słyną ze świetnego stosunku ceny do jakości. W dodatku praktycznie wszystkie telewizory Samsung wyposażone są w Android TV, co nie tylko przekłada się na bezproblemowy dostęp do takich usług, jak Netflix, Spotify, Disney+, TVN Player czy Prime Video, ale też daje możliwość przeglądania stron lub nawet grania w proste gry.