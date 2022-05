Jak nie dać się oszukać i nie stracić danych?

CONFidence to konferencja poświęcona najbardziej aktualnym zagadnieniom z branży cyberbezpieczeństwa, na której wiedzą i doświadczeniem dzielą się najlepsi eksperci IT security z Polski oraz ze świata. Program wydarzenia udowadnia, że od tego tematu nie sposób uciec i każdy, bez wyjątku, ma wpływ zarówno na własny poziom bezpieczeństwa, jak i organizacji, których jest częścią.

Czynnik ludzki jako źródło zagrożeń przewija się w dużej części wykładów i warsztatów, które zobaczymy w tym roku na scenie. Prezentacje skierowane są przede wszystkim do specjalistów cybersecurity, oferując im konkretne rozwiązania i narzędzia do zastosowania w codziennej pracy. Jednak różnorodność poruszanych tematów oraz punktów widzenia sprawia, że agenda jest naprawdę bogata i może stanowić ciekawą propozycję dla przedstawicieli różnych branż związanych mniej lub bardziej bezpośrednio z IT.