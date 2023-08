Jak dbać o szczoteczkę soniczną?

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare to inwestycja na lata, jednak aby faktycznie cieszyć się sprawnym i dobrze działającym urządzeniem przez długi czas, trzeba o nie dbać codziennie. Jak wygląda prawidłowa rutyna niezbędna do zachowania sprawności szczoteczki sonicznej?

Jeśli nie będziesz systematycznie czyścić i osuszać szczoteczki, wokół metalowego trzpienia, na który nakładasz końcówkę, powstawać zacznie warstwa zaschniętej pasty do zębów, z czasem zaś może pojawić się pleśń i grzyb. To nie tylko problem estetyczny, to też siedlisko bakterii i innych szkodliwych drobnoustrojów, które przy każdym myciu zębów będą miały łatwy dostęp do jamy ustnej. Zaniedbana i niepoprawnie konserwowana szczoteczka może się też po prostu zepsuć.

Jak widać, paradoksalnie najłatwiej o błąd w użytkowaniu szczoteczki do zębów, kiedy zależy Ci na dokładnym czyszczeniu. Większość ludzi nakłada sobie za dużo pasty, często też szorujemy zbyt mocno, a nie o to chodzi, jeśli chcemy mieć czyste zęby i sprawną szczoteczkę.

Zalecana się wymianę końcówki (ale też szczoteczki manualnej) co trzy miesiące, a szczoteczka soniczna Philips Sonicare sama o tym przypomina za pomocą lampki na uchwycie i sygnału wibracyjnego. Co ważne, wszystkie końcówki do szczoteczki Philips Sonicare współpracują z każdym modelem szczoteczki tej marki. To sprawia, że nie musisz się zastanawiać, czy dany model końcówki pasuje do Twojego urządzenia i możesz kupować takie końcówki, jakie lubisz lub jakich akurat potrzebujesz.