Jak Comarch ERP Optima dostosowuje się do potrzeb biznesowych w erze cyfrowej?

Współczesny biznes wymaga szybkiego przepływu danych i dokumentów, zwłaszcza pomiędzy różnymi jednostkami i działami organizacji. To klucz do zachowania wysokiej efektywności, a więc również zwiększania potencjału operacyjnego i biznesowego wzrostu. Kluczową rolę odgrywają systemy teleinformatyczne wykorzystywane do zarządzania firmą. Kiedyś konieczne było wykorzystywanie wielu różnych narzędzi odpowiedzialnych za poszczególne sektory działania.

Dzisiejszy biznes bazuje na elastyczności. Jeśli wybierzesz Comarch ERP Optima, logowanie do narzędzia może mieć miejsce z niemal dowolnego miejsca dzięki zastosowaniu rozwiązań chmurowych. Zarządzanie przedsiębiorstwem ułatwia również pakiet aplikacji mobilnych, więc możesz monitorować sytuację z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, nawet jeśli nie masz pod ręką komputera. Wygodna forma abonamentu ma sporo zalet. Zyskujesz całodobowy dostęp do oprogramowania i danych i to bez kosztów wdrożenia.