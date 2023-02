Czy iPhone może zastąpić profesjonalny aparat? Czy do wykonania wysokiej jakości zdjęć konieczny jest zakup sprzętu fotograficznego? Jakie parametry ma aparat w iPhone 14 i czym się wyróżnia? O tym w dzisiejszym artykule!

iPhone czy profesjonalny aparat - co wybrać?

Biorąc pod uwagę obecne standardy i trendy w branży nowoczesnych technologii, możemy śmiało stwierdzić, że najnowszy telefon iPhone - szczególnie wersja 14 Pro i Pro Max jest w stanie równać się z profesjonalnymi aparatami. Smartfony Apple są doskonałym wyborem dla fotografów z kilku względów:

● Zrobienie zdjęcia (nawet w nocy) zajmuje mniej niż kilka sekund - iPhone 14 jest zawsze gotowy do pracy na najwyższych obrotach.

● Profesjonalna obróbka jest możliwa nawet w najmniej korzystnych warunkach - ze względu na dostępność dziesiątek atrakcyjnych aplikacji dla fotografów (np. Lightroom).

● Telefony Apple umożliwiają bezproblemowe kadrowanie i komponowanie fotografii - opcja dostępna w sekcji "Kompozycja".

● Niebywałe możliwości przybliżenia - w telefonach z systemem iOS można wykorzystać do fotografii 3-krotny zoom optyczny i 15-krotny zoom cyfrowy.

● Ustawienia aparatu iPhone 14 w sekcji "Formaty" umożliwiają robienie zdjęć najwyższej jakości - wystarczy zmienić opcję aparatu na "najbardziej zgodny" (w innym wypadku uzyskasz mniejsze pliki).

Ponadto w telefonach iPhone 14 zdjęcia nocą wyglądają perfekcyjnie - ze względu na łatwiejszy i bardziej umiejętny balans światłem oraz niemal doskonałe odwzorowanie kolorów. W najnowszej generacji można je wykonać zdecydowanie szybciej.

iPhone 14 Pro - profesjonalny aparat dla fotografów gotowych wykonać najlepsze ujęcie w każdej chwili

Telefon iPhone 14 Pro może być doskonałą alternatywą profesjonalnego aparatu dla fotografów, którym zależy na uchwyceniu najlepszego ujęcia, bez względu na to, gdzie aktualnie się znajdują i jaki sprzęt obecnie ze sobą mają.

Smartfon Apple iPhone 14 Pro posiada system aparatów z trzema obiektywami: ultraszerokokątnym (12 MP) oraz standardowym o rozdzielczości 48 MP. Do tego dochodzi teleobiektyw 12 MP wraz z technologią czteropikselową zbierającą 4 razy więcej światła z otoczenia. Zwracając również uwagę na to, że iPhone 14 gwarantuje baterię na cały dzień, możemy śmiało powiedzieć, że iPhone 14 to profesjonalny aparat dla fotografów w nieco mniejszych rozmiarach, gwarantujący równie wysoką jakość.

Warto również w tym przypadku wspomnieć o przystępnej cenie - telefony Apple to wszechstronne urządzenia służące do wykonywania połączeń, obróbki zdjęć oraz relaksu - czyli grania w gry wideo oraz surfowania po sieci. I to wszystko w jednej dłoni za kilka tysięcy złotych. Jeżeli natomiast mielibyśmy zdecydować się na profesjonalny aparat - inwestycja tego typu znacząco przekroczy 10 000 zł.

iPhone 14 Pro jako profesjonalny aparat - specyfikacja

Czy iPhone 14 Pro może równać się z profesjonalnym aparatem? Pod względem kompaktowości, funkcjonalności oraz użyteczności - z pewnością. Specyfikacja również nie pozostawia wiele do życzenia. W porównaniu do sprzętów kilka razy droższych dostrzeżemy pewne mankamenty, natomiast najistotniejsze zalety (porównując do poprzedników) to przede wszystkim:

● 4-krotnie większa rozdzielczość - gwarantująca liczne możliwości kadrowania;

● 3-krotnie lepsze zdjęcia w słabym świetle - dotyczy to również ujęć nocnych;

● 2-krotnie jaśniejszy wyświetlacz - umożliwiający ocenę i wstępną edycję zdjęć nawet w mocnym słońcu;

● całodzienna bateria - najmocniejsza spośród wszystkich telefonów Apple;

● obiektyw o satysfakcjonującej rozdzielczości 48 MP - umożliwiający robienie zdjęć porównywalnych z profesjonalnych aparatami za kilkanaście tysięcy złotych.

Dodając do tego nowy tryb stabilizacji i akcji, umożliwiający tworzenie niebywałych, kilkusekundowych ujęć w 4K (nawet w 30 FPS), możemy oznajmić, że iPhone 14 Pro to wszechstronny smartfon łączący wszystko, co niezbędne dla fotografa. Nie tylko pod kątem robienia zdjęć, ale również nagrywania filmów, ich obrabiania oraz niezbędnego odpoczynku poza godzinami pracy.