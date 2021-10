WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Artykuł sponsorowany smart + 3 smart dom i smart urządzeniainternetinteligentny sprzęt Materiał partnera Dzisiaj, 19-10-2021 11:29 Artykuł sponsorowany IoT w 2021 roku — jakie cechy powinien spełniać produkt, aby móc nazwać go urządzeniem smart? Inteligentne urządzenia w dynamicznym tempie wkroczyły w nasze życie. Zainteresowanie branżą IoT stale rośnie, dlatego coraz więcej producentów na całym świecie decyduje się na rozwój smart produktów. Czym jest Internet of Things i jak jakie cechy powinien spełniać produkt, aby móc nazywać go "urządzeniem smart"? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania. Share Źródło: materiały partnera IoT — co to jest?Zanim przejdziemy do wyjaśnienia, jak wygląda transformacja w produkt smart, wyjaśnijmy, co to jest IoT. Internet of Things (IoT) w dosłownym tłumaczeniu na język polski to Internet Rzeczy. Pod tym pojęciem kryje się szeroki termin używany w odniesieniu do sieci inteligentnych urządzeń (ang. smart devices), podłączonych do Internetu, takich jak inteligentne głośniki, pralki, telewizory, telefony, systemy bezpieczeństwa, termostaty i wiele więcej. Dzięki połączeniu ich w jedną sieć możemy przede wszystkim przekształcić swoje mieszkania w inteligentne domy (ang. smart home), zarządzane za pomocą smartfona, tabletu czy też asystenta głosowego. Ponadto, właściciele smart domów mogą tworzyć ustawienia, które określają, kiedy dane urządzenia są włączane lub wyłączane, a także sterować nimi z dowolnego miejsca. Pojawiające się trendy konsumenckie w IoT nie ograniczają się dziś jednak do urządzeń wchodzących w skład inteligentnego domu. Obejmują one znacznie więcej produktów, takich tak m.in. inteligentna odzież i obuwie dla aktywnych czy też smart pojazdy (takie jak, chociażby samochody autonomiczne). Jakie cechy powinien spełniać produkt, aby móc nazywać go urządzeniem smart?W dzisiejszych czasach marketerzy nadużywają określenia "inteligentny" w odniesieniu do wszystkich innowacyjnych produktów. Na rynku znajdziemy już "inteligentne szczoteczki do zębów" czy nawet "inteligentną plastelinę". Ale czy rzeczywiście słowo "smart" jest w tym kontekście uzasadnione? Jak odróżnić "zwykły" produkt od inteligentnego urządzenia? Warto przytoczyć tu definicję z publikacji: "What is a smart device? - a conceptualisation within the paradigm of the internet of things" opracowanej przez Silverio-Fernándeza: "Inteligentne urządzenie to kontekstowo świadome urządzenie elektroniczne, zdolne do wykonywania autonomicznych obliczeń i łączenia się z innymi urządzeniami przewodowo lub bezprzewodowo w celu wymiany danych" (tłum. własne). Powyższa definicja smart produktu stawia tu na trzy kluczowe cechy takie jak: świadomość kontekstu,

autonomiczne przetwarzanie danych,

łączność. Definicja ta jest zgodna z główną ideą IoT, która zakłada, że każda rzecz może być częścią IoT. Nawet "zwykłe krzesło" może stać się inteligentnym krzesłem, jeśli dodamy do niego czujnik, możliwości obliczeniowe i łączność sieciową. Ważne jest, aby produkty smart mogły spajać w zintegrowany system szereg mechanizmów, dzięki czemu w znaczący sposób mogą podnieść komfort naszego życia. Przykładowo, jeśli za pomocą jednego urządzenia możemy kontrolować zarówno ogrzewanie, oświetlenie jak i sprzęty elektroniczne, wówczas znacząco wpływa to na oszczędność naszego czasu, ale także m.in. energii elektrycznej. Kolejnym ważnym wyróżnikiem tego typu rozwiązań jest świadomość kontekstu. Oznacza to, że inteligentne urządzenia posiadają zdolność dynamicznego dostosowywania się do zmieniających się warunków i podejmowania działań w oparciu o kontekst danej sytuacji. Są w stanie odpowiednio się konfigurować, a także móc komunikować się i wymieniać dane z innymi urządzeniami, aby podejmować odpowiednie działania. Inteligencja to możliwość reagowania w czasie rzeczywistym. Tak właśnie działają inteligentne samochody, czy też domy — w zależności od zmiany stanu panującego na drodze czy też w pomieszczeniu, system automatycznie wykonuje nawet kilkanaście czynności na raz. Przykładem może być tu, chociażby włamanie. W takiej sytuacji, gdy czujniki ruchu wykryją określone działanie, mogą przykładowo zapalić światła, włączyć alarm, a nawet wysłać powiadomienie do właściciela mieszkania. Internet rzeczy (IoT) — przykładyPopularne rozwiązania IoT to m.in.: inteligentne głośniki,

inteligentne systemy oświetleniowe,

inteligentne termostaty,

inteligentne systemy antywłamaniowe,

inteligentne odkurzacze. Dodatkowo, aby zarządzać smart produktami, potrzebne są platformy IoT (np. Cloud IoT Core firmy Google), które łączą, monitorują i kontrolują zasoby należące do Internetu Rzeczy. Sektor IoT w 2021 roku i prognozy na przyszłośćWedług danych serwisu Statista, do 2025 roku liczba urządzeń podłączonych do Internetu rzeczy (IoT) na całym świecie wyniesie 38,6 miliarda. Dodatkowo prognozy sugerują, że do 2030 roku około 50 miliardów tych urządzeń będzie w użyciu na całym świecie, tworząc ogromną sieć połączonych urządzeń obejmującą wszystkie urządzenia, od smartfonów po urządzenia kuchenne. Rynek inteligentnych produktów będzie miał więc ogromny wpływ na rozwój światowej gospodarki. McKinsey przewiduje, że do 2025 roku rynek IoT będzie wart od 4 do 11 miliardów dolarów. Firmy mogą uzyskać wartość dodaną poprzez redukcję kosztów operacyjnych oraz tworzenie nowych strumieni przychodów, dostarczając zaawansowane rozwiązania zarówno konsumentom indywidualnym, jak i innym partnerom biznesowym. Transformacja produktów codziennego użytku w smart urządzenie. W dzisiejszych czasach, chcąc nadążyć za trendami rynku i potrzebami klientów coraz więcej producentów decyduje się na przekształcenie swoich tradycyjnych produktów w smart urządzenia. W Solwit pomagamy firmom w transformacji na produkt IoT, dostarczając naszym klientom zaawansowane podzespoły i elementy sterujące wraz z systemem zintegrowanym z dedykowanym oprogramowaniem. Dzięki temu nie tylko można nie tylko zdalnie sterować tymi produktami, ale także pozyskiwać wartościowe dane, niezbędne do stworzenia kompleksowej analityki biznesowej. Sektor IoT rozwija się w dynamicznym tempie. Jest to przyszłość nie tylko dla producentów, którzy chcą tworzyć innowacyjne rozwiązania, ale także osób zainteresowanych własnym rozwojem w tej branży.