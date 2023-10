Internetowe konto bankowe – to podstawa w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Niektórzy przedsiębiorcy prowadzący działalność jednoosobową nie muszą zakładać rachunku firmowego, aby rozliczać swoje dochody i płacić podatki. Do tego celu mogą posługiwać się kontem prywatnym, a czasem nawet i ono nie jest wymagane. Choć dziś naprawdę trudno wyobrazić sobie życie bez rachunku bankowego, w praktyce jest to możliwe, a rozliczeń z US i ZUS dokonuje się wtedy w formie gotówkowej. Ale uwaga – ta opcja, zgodnie z artykułem 7 ustawy Prawa Przedsiębiorców jest dostępna wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców.

Nawet, jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą lub kwalifikujesz się do zwolnienia z obowiązku, aby posiadać konto dla mikrofirm , warto je otworzyć. Okazuje się, że prowadzenie rozliczeń podatkowych jest wtedy znacznie wygodniejsze. W prostszy sposób kontrolujesz przychody i wydatki, co przydaje się także w razie kontroli skarbowej lub wtedy, gdy ubiegasz się o kredyt i musisz przedstawić swoje dochody.

Na tym etapie trzeba rozpoznać dokładnie swoje potrzeby oraz oczekiwania względem rachunku firmowego. Weź pod uwagę:

liczbę wykonywanych miesięcznie przelewów,

wysokość szacowanych przychodów,

sposób dokonywania transakcji – gotówkowo, bezgotówkowo,

zapotrzebowanie na produkty dodatkowe – kredyty, terminale płatnicze, kantor walutowy, kartę debetową.

Na pewno duże znaczenie ma dla Ciebie sposób obsługi takiego konta. Jako przedsiębiorca zapewne nie masz czasu, aby każdą transakcję zlecać w oddziale banku. Dzisiaj należy to do rzadkości, bo większość operacji można wykonać wygodnie, szybko i bezpiecznie online. Dostęp do internetowego konta daje Ci większą swobodę działania – szczególnie gdy do dyspozycji masz intuicyjną aplikację na tablet lub smartfon, tak jak w przypadku CA24 Mobile od Credit Agricole.