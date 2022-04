Inteligentny sprzęt AGD. Bierzemy pod lupę 3 urządzenia

Gotowanie

Na pierwszy ogień idzie płyta indukcyjna Amica PIE6544PHTSU 2.0. Pod tą skomplikowaną do wymówienia nazwą kryje się produkt umożliwiający gotowanie w taki sposób, jaki sobie tego życzysz. Jeżeli lubisz korzystać na przykład z dużej patelni grillowej, to teraz możesz to zrobić. Funkcja AutoBridge pozwoli używać dwóch pól grzewczych jednocześnie. Kwadratowe cewki indukcyjne pomogą maksymalnie wykorzystać możliwości płyty. Funkcja PowerBooster zagotuje 0,4 l wody w czasie zaledwie 60 s. Technologia Hob&Go automatycznie rozpozna garnek i dopasuje pole grzania do jego wielkości i kształtu, a trzy gotowe programy sprawią, że topienie masła, podgrzewanie zup oraz gotowanie makaronu będzie łatwe jak nigdy dotąd. O bezpieczeństwo dbają systemy HeatControl i ChildLock. Ta pierwsza poinformuje o tym, że pole grzewcze jest zimne, a druga uniemożliwi niepożądaną zmianę ustawień.

Pieczenie

Miłośnicy wypieków powinni zwrócić uwagę na piekarnik Amica ED47638BA+ X-Type Steam. To urządzenie, które wyniesie wasze kulinarne wyczyny na nowy poziom. Funkcja SoftSteam sprawi, że ciasto będzie bardziej puszyste, a odgrzewane potrawy zachowają swoją soczystość. Amica Baking Pro System to równomierna dystrybucja ciepła i utrzymanie go. Piekarnik osiąga temperaturę 150 stopni Celsjusza w zaledwie 3 min i piecze równomiernie na każdym z poziomów. Jeżeli masz wątpliwości co do wyboru temperatury i czasu pieczenia, to z pomocą przychodzi 19 programów przygotowanych przez profesjonalistów. Uzupełnieniem tego jest 11 funkcji od rozmrażania po grillowanie.

Czyste ubrania

Wydawałoby się, że w praniu odzieży nie ma żadnej filozofii, ale nawet tutaj producenci prześcigają się w stosowaniu ciekawych i użytecznych funkcji. Udowadnia to Whirlpool z modelem FFB 9458 BSV PL. Jeżeli chcecie szybko odświeżyć ubrania, to w ciągu 20 min zrobi to funkcja Steam Refresh. Przygotowano także specjalne programy dla miłośników sportu, a także rozwiązania zapewniające bezpieczne pranie kurtek, poduszek i kołder. Program piorący w temperaturze 20 stopni Celsjusza pozwoli na odświeżenie delikatnie zabrudzonych ubrań bawełnianych i przy tym zużyje mniej prądu. System FreshCare+ to idealna opcja dla tych, którym zdarza się zapominać o praniu pozostawionym w bębnie. Zapewni on miękkość i świeżość nawet przez kilka godzin. Pralka automatycznie wykrywa rodzaj i wielkość załadunku, dopasowując do niego wszystkie parametry, także ilość potrzebnej wody i energii.