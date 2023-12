Inteligentny piekarnik od Gorenje ułatwi Ci codziennie gotowanie

Ciągłe życie w biegu to domena współczesnego świata. Wśród obowiązków zawodowych i domowych niełatwo znaleźć czas dla siebie, a tym bardziej na zdrowe nawyki. A gdyby chociaż część obowiązków mógł wykonać ktoś inny, abyś ten czas mógł przeznaczyć na przyjemności? Dzięki rozwijającej się technologii jest to możliwe. Wie o tym marka Gorenje, która stworzyła inteligentny piekarnik BPSA6747DGWI. Sprawdź, co go wyróżnia!