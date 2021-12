Imperatory WP 2021, czyli codzienność i ekologia

Co robicie, gdy nie możecie znaleźć odpowiedzi na nurtujące was pytanie? Zapewne wpisujecie hasło w przeglądarce na smartfonie. Pamiętacie jeszcze czasy, gdy człowiek nie miał całego świata pod ręką? My też nie. Ze zdjęciami jest tak samo! Przecież najlepszy aparat to ten, który mamy w kieszeni. Przydałby się jeszcze program, by obrobić fotki, a później wrzucić wszystko do chmury.