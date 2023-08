Ile osób ogląda wideo w internecie? Te dane zaskoczyły nawet marketerów

W 2020 roku liczba widzów filmów cyfrowych w Stanach Zjednoczonych sięgnęła 244,4 milionów, przekraczając prognozy ekspertów. Mimo że wzrost ten był głównie napędzany przez najmłodsze i najstarsze grupy wiekowe, najnowsze statystyki marketingu wideo pokazują, że ponad dziewięć na dziesięciu amerykańskich konsumentów w wieku od 12 do 44 lat to cyfrowi widzowie. Nic dziwnego więc, że kampanie oparte na wideo stały się jedną z najskuteczniejszych strategii cyfrowej promocji.

Konsumenci, którzy są zasypani transmisjami na żywo, "interaktywnymi wideo 360", rozszerzoną rzeczywistością i innymi interaktywnymi elementami stają się coraz bardziej wymagający. To z kolei sprawia, że niewiele marek może polegać wyłącznie na treściach jednego typu np. tekstowych. I choć prowadzenie bloga, tworzenie infografik i kreacji przeznaczonych do publikacji w social mediach wciąż jest koniecznością, tworzenie wideo - również nią się stało. Tylko w Stanach Zjednoczonych cyfrowy marketing wideo to branża o wartości 135 miliardów dolarów.