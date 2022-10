Idealne rozwiązanie? Dwa smartfony w cenie jednego!

W dobie szalejącej inflacji każdy stara się rozsądnie zarządzać finansami i szukać oszczędności. Wbrew trendowi galopujących cen Orange przygotowało dla klientów wyjątkowo atrakcyjną ofertę – to zestaw smartfonów, w których drugi otrzymujemy za złotówkę!

Rosnące z miesiąca na miesiąc raty kredytów i drożyzna w sklepach czy na stacjach paliw uderzają po kieszeni i mogą skłaniać do rezygnowania z wielu przyjemności. Jak wynika z raportu GfK, aż 21 proc. Polaków porzuciło w tym roku myśl o wyjeździe na wakacje. W poszukiwaniu oszczędności ograniczamy także wyjścia do kin czy restauracji, chodzimy na kompromisy i wypatrujemy promocji. Najbardziej pożądane są takie oferty, które nie tylko nie nadszarpują domowego budżetu, ale dodatkowo stanowią inwestycję na kolejne lata.

Lokowanie funduszy w nieruchomościach, kruszcach czy obcych walutach jest z pewnością świetnym pomysłem, ale wymaga zauważalnych nakładów finansowych. Na szczęście oszczędzać możemy też na mniejszą skalę, wymieniając urządzenia na energooszczędne, żyjąc zgodnie z ideą zero waste czy nawet… kupując smartfona! Zaraz, zaraz. Jak to ostatnie ma nam pomóc w oszczędzaniu? Przecież to kolejny wydatek… I tu z pomocą przychodzi Orange ze swoją najnowszą promocją!

Drugi smartfon za złotówkę

Zakup smartfona cieszy, bo jest to urządzenie, które towarzyszy nam niemal bez przerwy w codziennym życiu, podnosząc jego komfort. Nowy model to zawsze skok wydajnościowy, często więcej miejsca na dane i postęp w jakości aparatów. Mniej cieszą już jednak ceny tych urządzeń, nic więc dziwnego, że wielu Polaków długo zwleka z wymianą starego urządzenia na nowe. Na szczęście teraz w Orange jest ku temu świetna okazja.

Zasada jest prosta. Wybieramy jeden z dostępnych zestawów smartfonów razem z abonamentem komórkowym i opłacamy koszt droższego modelu w wygodnych ratach. Tańszy model z zestawu otrzymujemy za złotówkę! W ofercie znajdziemy dość różnorodne urządzenia, więc możemy łatwo dopasować zestaw do naszych potrzeb.

I tak na przykład przy zakupie Planu 80, w którym mamy dostęp do technologii 5G oraz aż 120 GB danych i nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i na terenie Unii Europejskiej, otrzymamy chociażby Samsunga Galaxy S21 FE 5G o specyfikacji godnej flagowca, do którego operator dorzuca za 1 zł Samsunga Galaxy A13 o wartości ok. 800 zł. Za taki zestaw zapłacimy w 24 ratach 117 zł/ mies. + od 80* zł/ mies. z rabatami za Plan 80.

Jeżeli nie zależy nam na tak dużej liczbie gigabajtów, to do Planu 60 (60 GB internetu w cenie od 60* zł/ mies. z rabatami) możemy wybrać zestaw dwóch cenionych smartfonów Xiaomi z bardzo pojemnymi bateriami 5000 mAh (Redmi Note 11 4/128 GB + Redmi 9A 32GB) z ratą jedynie 50 zł/ mies. przy umowie na 24 miesiące.

Oferowane za złotówkę urządzenia nie są flagowcami, ale doskonale sprawdzą się w roli smartfona służbowego, telefonu dla dziecka czy prezentu dla bliskiej osoby, która nie ma wysokich wymagań, a my będziemy przy tym o kilkaset złotych do przodu.

Jeszcze więcej oszczędności

Warto podkreślić, że oferta kierowana jest nie tylko do nowych klientów Orange. Mogą z niej skorzystać również abonenci, którzy przedłużają umowy. W obu przypadkach przy dokonaniu zakupu online nie zapłacą oni abonamentu za plan za 1 miesiąc. W jeszcze lepszej sytuacji są osoby, które przeniosą online swój numer z innej sieci – wtedy otrzymają oni w sumie aż 3 miesiące abonamentu za 0 zł. To czysty zysk.

Miłym dodatkiem dla każdego, kto skorzysta z oferty promocyjnej, jest także obniżony abonament na usługę HBO Max na cały okres trwania umowy – nawet o 20 zł mies. mniej w stosunku do ceny rynkowej w Planie 80. Jeżeli namiętnie oglądacie seriale i filmy, to ta dodatkowa oszczędność na pewno was ucieszy.

To jednak jeszcze nie koniec atrakcji. Jeżeli akurat będziemy potrzebowali kolejnej karty SIM (chociażby do drugiego smartfona z zestawu), to dokupując Plan 50, Plan 60 lub Plan 80, otrzymamy dodatkowo 20 zł rabatu z tytułu łączenia usług na cały okres obowiązywania umowy oraz dodatkowe 3 GB do wykorzystania na wspólnym koncie.

Pakiet dwóch smartfonów jest również świetnym zabezpieczeniem na przyszłość. Po zakończeniu umowy możemy przecież odsprzedać obydwa modele albo jeden z nich i na tym zarobić. Jeżeli nie mamy czasu czy chęci na samodzielne szukanie nabywców, możemy wziąć udział w akcji odkupu smartfonów przez Orange. Wystarczy odwiedzić salon operatora lub wejść na stronę orangerecykling.pl, by uzyskać natychmiastową wycenę używanego urządzenia. W ten sposób otrzymamy bon na kolejne zakupy w Orange, a nasz sprzęt dostanie drugie życie.

*Ceny abonamentów po wyrażeniu zgód marketingowych i włączeniu usługi e-faktury.