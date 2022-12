Hyundai i Healthy Seas, czyli nietypowa współpraca w celu ochrony morskich ekosystemów

Ekologia jest dziś na ustach wszystkich. Trend dbania o środowisko naturalne nie ominął także firm motoryzacyjnych, które poza wprowadzaniem do sprzedaży nowych samochodów z napędem hybrydowym, elektrycznym czy tych zasilanych wodorem, podejmują także akcje mające na celu wesprzeć inicjatywy organizacji dbających o środowisko. Od wielu lat wiadomo, że jednym z najbardziej narażonych na zanieczyszczenie miejsc są morza i oceany, do których trafiają miliony ton odpadów i mnóstwo porzuconego sprzętu służącego do połowów. Edukacją w tym zakresie i akcjami oczyszczania mórz zajmuje się właśnie Healthy Seas.