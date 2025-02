Husqvarna szuka najstarszego robota koszącego i ogłasza technologię wizyjną opartą na sztucznej inteligencji

Materiał sponsorowany przez Newseria

Pierwsi użytkownicy, którzy byli na tyle odważni, aby zainwestować w tę technologię w momencie jej wprowadzenia na rynek, będą mieli szansę wygrać najnowsze kosiarki automatyczne Husqvarna działające bez przewodu ograniczającego.

Firma zaprezentowała też nową technologię wizyjną, która ma pomóc jej robotom koszącym jeszcze lepiej omijać przeszkody. Zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji pozwolą rozróżniać obiekty i żywe istoty, dostosowując swoje działanie w celu ochrony dzikiej przyrody.

W 1995 roku Husqvarna wprowadziła na rynek to, co uważa się za pierwszą na świecie komercyjną kosiarkę automatyczną – Solar Mower. Jak sugeruje nazwa, była ona zasilana energią słoneczną. Solar Mower została opracowana przez grupę inżynierów Husqvarna, którzy pracowali nad projektem w tajemnicy. Pomimo początkowego sceptycyzmu wewnątrz firmy, Solar Mower utorowała drogę do niezwykle udanego przedsięwzięcia. Obecnie Husqvarna jest liderem rynku robotów koszących, oferując najszerszą gamę robotów bez przewodu ograniczającego, dostosowanych do każdego rodzaju ogrodu.

"Chętnie dowiemy się, na jak dużo starszych i wciąż działających modeli kosiarek automatycznych Husqvarna natrafimy. Chodzi nie tylko o potwierdzenie naszej filozofii "built to last" w praktyce, ale przede wszystkim jesteśmy bardzo ciekawi historii ludzi, którzy kupili zrobotyzowaną kosiarkę 20 lub 30 lat temu. To muszą być prawdziwi miłośnicy technologii i pionierzy, tak jak my, dlatego chcielibyśmy ich wyróżnić" – mówi Eric Norling, dyrektor ds. robotyki w firmie Husqvarna.

Jak wziąć udział

Osoby chętne do udziału w konkursie na najstarszego robota koszącego Husqvarna, mogą odwiedzić stronę konkursu i podać podstawowe informacje, w tym rok zakupu robota. Uczestnicy zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poproszeni o przesłanie krótkiego filmiku, na którym automatyczna kosiarka porusza się samodzielnie przez co najmniej 10 sekund. Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie: husqvarna.com/30year

Husqvarna © materiały partnera

Nagrody

1. miejsce: Husqvarna Automower® 430X NERA z systemem Husqvarna EPOSTM, w zestawie ze stacją ładującą (Sugerowana Cena Detaliczna 16 005 PLN)

2. miejsce: Husqvarna Automower® 405XE NERA z systemem Husqvarna EPOSTM, w zestawie ze stacją ładującą (SCD 9 264 PLN)

3. miejsce: Husqvarna Automower® Aspire™ R4, w zestawie ze stacją ładującą (SCD 3 577 PLN)

Spojrzenie w przyszłość

Ostatnie trzy dekady to dla Husqvarna m.in. historia sukcesu związana z ofertą innowacyjnych robotów koszących. A jak mogą wyglądać kolejne lata?

Technologia wizyjna Husqvarna oparta na sztucznej inteligencji zostanie wprowadzona na rynek w 2026 roku zarówno dla kosiarek przeznaczonych do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Dzięki niej, roboty koszące Husqvarna osiągną niespotykaną dotąd precyzję w wykrywaniu i omijaniu przeszkód. Wykorzystując sztuczną inteligencję, nowa kamera będzie klasyfikować obiekty i dostosowywać działanie kosiarki w zależności od tego, co zobaczy. Gdy kosiarka wykryje żywą istotę, na przykład jeża, zachowa bezpieczny dystans i wróci w to miejsce później. Natomiast w przypadku obiektów takich jak meble ogrodowe czy zabawki, kosiarka skosi trawę dokładnie, ale ostrożnie wokół nich. Nieskoszone fragmenty trawnika zostaną sprawdzone i przycięte podczas kolejnych przejazdów, zapewniając równomierny efekt koszenia.

Husqvarna © materiały partnera

"Od wielu lat mamy solidny system unikania przeszkód, ale najnowsza kamera wyznaczy nowy standard inteligencji robotów koszących. Posiada na przykład tryb noktowizji na podczerwień, który jest niewidoczny dla ludzkiego oka, ale równie skutecznie wykrywa obiekty zarówno w dzień, jak i w nocy. Użytkownicy mogą również czuć się całkowicie bezpiecznie pod względem prywatności, ponieważ żadne dane osobowe nie są przechowywane" – przekonuje Eric Norling.

Jedną z kluczowych cech nowej technologii wizyjnej jest tryb noktowizji, wykorzystujący światło podczerwone, które działa równie skutecznie zarówno w dzień, jak i w nocy, pozostając niewidoczne dla ludzkiego oka. Dzięki temu nie dochodzi do zakłócania spokoju ani sąsiadów, ani zwierząt w ogrodzie. Kamera umożliwia także greenkeeperom, szczególnie tym zarządzającym polami golfowymi i boiskami sportowymi, koszenie w godzinach poza szczytem, bez zakłócania spokoju nocnych zwierząt.

Nowe modele i funkcja koszenia systematycznego.

Oprócz nowej technologii wizyjnej, Husqvarna rozszerza dobrze znaną linię robotów koszących Automower® NERA o dwa nowe modele przeznaczone do mniejszych ogrodów: Automower® 405XE NERA i Automower® 305E NERA. Zostaną one wyposażone w technologię EdgeCut, która zapewnia precyzyjne przycinanie krawędzi dzięki dodatkowej tylnej tarczy tnącej.

"Od momentu wprowadzenia pierwszego robota koszącego 30 lat temu, zyskaliśmy miliony zadowolonych klientów i zdobyliśmy wiele nagród. Naszą ambicją od samego początku było oferowanie najwyższej jakości, dostosowanego do indywidualnych potrzeb doświadczenia w pielęgnacji trawnika dla każdego ogrodu. Dzięki tym nowym innowacjom dajemy każdemu właścicielowi ogrodu jeszcze większą kontrolę nad koszeniem i projektowaniem zielonej przestrzeni" – mówi Panagiota Likidou, Senior Product Manager w Husqvarna.

Na sezon 2025 Husqvarna wprowadza również we wszystkich kosiarkach z serii NERA ulepszenia, dodając funkcję koszenia systematycznego. Taki sposób koszenia pas po pasie, zwiększa wydajność cięcia o 50% i pozwala uzyskać wzorzystą estetykę trawnika. Właściciele robotów koszących Automower® NERA będą mogli teraz wybierać między nieregularnym koszeniem, zapewniającym jednolitą, dywanową strukturę trawnika, a koszeniem systematycznym, czyli umożliwiającym tworzenie wzorów, takich jak pasy czy szachownica. Wszystkie roboty koszące z serii NERA, w tym modele już będące w użytku, otrzymają aktualizację umożliwiającą koszenie systematyczne już w tym sezonie przy zastosowaniu instalacji bezprzewodowej.

Husqvarna © materiały partnera

Na tym nowości od Husqvarna się nie kończą – marka wprowadza także innowacyjne rozwiązanie umożliwiające bezprzewodowe koszenie z użyciem technologii Husqvarna Cloud, co ułatwi instalację i zwiększy wygodę użytkowania, eliminując konieczność stosowania zewnętrznej stacji referencyjnej. Podsumowując, od teraz precyzyjna nawigacja na trawniku z wykorzystaniem wirtualnych granic będzie wymagała jedynie dyskretnego modułu podłączonego do kosiarki.

Źródło informacji: Husqvarna

