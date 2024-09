Hulajnogi na trudne warunki. Woda im nie straszna

Hulajnogi elektryczne nie są sprzętami, po które sięgamy, gdy na zewnątrz pada ulewny deszcz. Czasem jednak nie mamy wyjścia. Trzeba tylko umieć odpowiedzieć na pytanie: "Jakie cechy powinna mieć hulajnoga elektryczna na trudne warunki pogodowe?". Urządzenia te potrafią dobrze radzić sobie na mokrej nawierzchni lub podczas lekkiego deszczu.

Czy hulajnogą elektryczną można jeździć w deszczu?

Odpowiadając na powyższe pytanie – tak, można. Elektryczne hulajnogi tolerują zachlapanie lub zamoczenie, a do przedstawienia wodoodporności danej konstrukcji używa się tzw. klas ochronności. W tym artykule skupimy się na jednośladach, które cechują się jednym z dwóch stopni ochrony - IPX4 lub IPX6.

Certyfikat IPX4 stwierdza, że dany produkt jest pyłoszczelny. Jest również chroniony przed bryzgami wody z dowolnego kierunku. W praktyce oznacza to, że korzystanie z niego podczas delikatnego deszczu jest bezpieczne. Pojazdu nie można jednak zanurzać w wodzie.

W przypadku stopnia ochrony określonego jako IPX6 mamy do czynienia z urządzeniem chronionym przed strumieniami wody tryskającymi z dowolnego kierunku z natężeniem do 100 litrów na minutę. Taki sprzęt nie powinien zatem ucierpieć nawet w mocnym deszczu. Należy jednak uważać, by silnik hulajnogi nie uległ zanurzeniu w wodzie, na przykład w kałuży. Zalecamy, by sprawdzić w karcie gwarancyjnej, czy zalanie nie pozbawia użytkownika hulajnogi prawa do gwarancji.

Motus PRO10 Sport 2021 © materiały partnera

Najlepsze hulajnogi elektryczne odporne na wodę i śnieg

Motus PRO 10 Sport 2021 to hulajnoga elektryczna, cechująca się stopniem ochrony IPX4, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdzi się podczas podróży po mokrej nawierzchni. Wysoka moc, wynikająca z tego, że posiada dwa 1000-watowie silniki, pozwala na dynamiczną jazdę. Hulajnoga ta rozpędza się do 24 km/h w 2,8 s.

Motus PRO 10 Sport 2021 to udana hulajnoga elektryczna na trudne warunki pogodowe. Odchudzony o 6 kg względem starszego modelu pojazd nie tylko szybko się rozpędza, ale także skutecznie hamuje, a to wszystko przy wydajnych i wytrzymałych elementach zawieszenia wahaczowego. Tym modelem Motusa można przejechać maksymalnie 65 km na jednym ładowaniu – umożliwia to akumulator 52 V o pojemności 18,2 Ah.

Motus Pro 10 2022 600W – tania hulajnoga elektryczna na trudne warunki

Motus Pro 10 2022 600W to sprzęt spokojniejszy w porównaniu do wersji Sport, ale nie oznacza to, że jest od niej gorszy. Hulajnogą tą możemy przejechać od 55 do 70 km, korzystając z silnika o mocy maksymalnej 810 W. Dzięki stopniowi ochrony IPX4 bez problemu poradzi sobie w obliczu jesiennych deszczów.

Ten model hulajnogi warto wyróżnić m.in. ze względu na tryb pieszy – pozwala on poruszać się hulajnogą z prędkością 5 km/h w miejscach zatłoczonych lub takich, gdzie jazda jest niedozwolona. Motus Pro 10 2022 600W powinien przypaść do gustu zarówno osobom niskim, jak i wysokim, ze względu na zakres regulacji wysokości kierownicy od 101 do 125 cm. Wygodny wyświetlacz LCD na ergonomicznie wyprofilowanej kierownicy ułatwi monitoring parametrów podróży.

Motus Pro 10 2022 600W © materiały partnera

Hulajnoga elektryczna z wysoką klasą wodoodporności – Motus Pro 10 Urban

Rozpatrując najlepsze hulajnogi elektryczne na deszcz, warto zwrócić uwagę na model Motus Pro 10 Urban. Pojazd napędzany silnikiem o mocy 500 W (810 W mocy szczytowej) z zasięgiem do 60 km i klasą ochronności IPX4 bez większych problemów poradzi sobie nawet z długimi, mokrymi trasami.

Hulajnoga ta została zaprojektowana w taki sposób, by łączyć miejską elegancję z terenowym temperamentem, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w każdych warunkach. Duży zasięg, mocny silnik, skuteczne hamulce i wbudowane kierunkowskazy powodują, że sprzęt ten dobrze radzi sobie jako pojazd pierwszego wyboru do miejskich przejażdżek.

Zaletą hulajnogi Motus Pro 10 Urban jest jej oświetlenie – z boku podestu zainstalowano niebieskie światła LED, dzięki czemu pojazd widoczny jest z daleka. Z tyłu znalazła się lampa i odblask, które dodatkowo podnoszą bezpieczeństwo podróżujących.

Hulajnogi elektryczne z długim zasięgiem na trudne warunki

Dualtron Achilleus to sprzęt dla tych, którzy oczekują od hulajnogi naprawdę dużo. Maksymalny zasięg tej hulajnogi wynosi 120 km – zapewnia to bateria LG o napięciu 60 V i pojemności 35 Ah. Dwa silniki o mocy nominalnej 1400 W napędzają 11-calowe koła, co pozwala poczuć się pewnie i bezpiecznie. A wszystko to przy klasie wodoodporności IPX4.

Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwają nie tylko duże, 11-calowe koła w systemie bezdętkowym, ale także elastomerowe zawieszenie. Wraz ze skutecznymi hamulcami tarczowymi są one gwarantem bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych.

Dodatkową zaletą jest bogate oświetlenie. Hulajnoga Dualtron Achilleus posiada przedni szperacz, przednie i tylne kierunkowskazy, a także oświetlenie pozycyjne i paski LED, dzięki czemu jest doskonale widoczna nawet po zmroku. Zastosowanie LED-ów RGB pozwala też na personalizowanie wyglądu hulajnogi zgodnie z naszymi preferencjami.

Ruptor R6 V3 – mocna hulajnoga o dużym zasięgu

Ruptor R6 V3 to kolejna hulajnoga o klasie odporności IPX4. Dzięki zasięgowi rzędu 75 km świetnie sprawdzi się podczas pokonywania miejskich ulic w jesiennej aurze. Na komfort podróży wpływają dwa silniki o szczytowej mocy 1000 W każdy.

Hulajnogę Ruptor R6 V3 projektowano jako sprzęt uniwersalny – zarówno do miasta, jak i w trudniejszy teren. Wyrazem tego podejścia jest m.in. wzmocniona konstrukcja i bateria. Zaletą Rutpora jest też jego "drapieżny" wygląd, przy jednoczesnym zadbaniu o bezpieczeństwo użytkowników. Hulajnoga posiada przednie i tylne kierunkowskazy, które ułatwiają podróżowanie po mieście. Podczas jazdy po nierównej nawierzchni docenić można amortyzację sprężynową, opartą na wahaczach. Wydajne zawieszenie zapewnia komfort w czasie podróży i pozwala uniknąć np. bólu kolan. Na komfort wpływa też duży, czytelny wyświetlacz zawierający szereg informacji na temat podróży.

Teverun Tetra © materiały partnera

Jakie hulajnogi elektryczne sprawdzają się w deszczu? Teverun Tetra

Teverun Tetra to sprzęt dla najbardziej wymagających użytkowników. Hulajnoga pozwala bowiem na pokonanie nawet 200 km na jednym ładowaniu, a wszystko to w klasie odporności IPX6, dzięki której jednoślad nie ulegnie uszkodzeniu nawet w czasie intensywnego deszczu.

Ogromną zaletą Teverun Tetra są cztery silniki o mocy znamionowej 1500 W każdy i duże, 13-calowe koła. Wysoka moc przekłada się nie tylko na imponującą prędkość maksymalną, ale także na wydajność w czasie pokonywania wzniesień. Pojazd ten jest w stanie jeździć w terenie bez przerwy od 3 do 5 godzin, pokonując nawet bardzo strome podjazdy.

Zastosowanie czterech kół powoduje, że Teverun Tetra to pojazd bardzo stabilny, a co za tym idzie – bezpieczny. Zainstalowano w nim także cztery hydrauliczne hamulce tarczowe o średnicy 160 mm. Podczas podróży w trudnych warunkach warto docenić też błotniki i wydajne oświetlenie LED.

Opony na trudne warunki pogodowe – czym się kierować podczas wyboru?

Wybór odpowiednich opon na trudne warunki pogodowe, takie jak deszcz, śnieg czy lód, znacząco wpływa na bezpieczeństwo jazdy hulajnogą. Opony z głębszym bieżnikiem skutecznie odprowadzają wodę i błoto, zwiększając przyczepność na śliskiej nawierzchni. Na oblodzone drogi warto rozważyć opony z kolcami, które zapewniają lepszą stabilność. Dobrą alternatywą są też opony bezdętkowe, wykonane z miękkiej gumy, bardziej odporne na zimno. Ważne jest również regularne sprawdzanie ciśnienia w oponach, aby zagwarantować optymalną kontrolę nad hulajnogą w każdych warunkach. W sklepie 7WAY.pl znajdziesz modele opon, które sprawdzą się nawet przy niesprzyjającej pogodzie.

Jak dbać o hulajnogę elektryczną podczas zimy?

Jak widać, oferta hulajnóg elektrycznych, które sprawdzają się podczas podróży w trudnych warunkach, jest bogata. Trzeba jednak pamiętać, by odpowiednio dbać o sprzęt, od którego wymagamy dużo. Unikajmy jeżdżenia w ujemnych temperaturach, wjeżdżania na lód czy w głęboki śnieg. Podróżowanie zimą wiąże się też z eksponowaniem urządzenia na sól, która znajduje się na drogach, co wpływa niekorzystnie na elementy metalowe. W związku z tym powinniśmy regularnie czyścić hulajnogę wykorzystywaną w okresie zimowym.

Pamiętajmy też, że jeśli tylko istnieje taka możliwość, powinniśmy zadbać o wymianę opon na takie, które lepiej radzą sobie w trudnych warunkach. Pod względem czysto użytkowym należy też pamiętać o dbaniu o akumulator. Nie powinniśmy go ładować bezpośrednio po długotrwałej ekspozycji na niskie temperatury. Zimą łatwiej też dopuścić do pełnego rozładowania baterii. Jest to jednak niewskazane i może źle wpływać na jej kondycję.

Płatna współpraca z Barel Poland