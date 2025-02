Hulajnogi elektryczne – dla kogo sprawdzą się najlepiej? Hulajnoga – kiedyś niewinna zabawka dla dziecka, obecnie pełnoprawny środek transportu, który został uwzględniony w nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. W zależności od potrzeb – można korzystać z wypożyczanych pojazdów miejskich lub kupić hulajnogę elektryczną na własność. Komu się naprawdę przyda? Kiedy warto korzystać z hulajnogi i jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas jazdy? Zobacz praktyczny poradnik!

Źródło zdjęć: © materiały partnera | Copyright (c) 2024 Wpadington/Shutterstock. No use without permission.