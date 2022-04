Gdybyśmy mieli wymienić jedną rzecz, za którą uwielbiamy swój smartfon, to z pewnością każdy z nas wymieniłby coś innego. Użytkujemy go bowiem na przeróżne sposoby, i to właśnie ta kompleksowość funkcji sprawia, że dziś nie wyobrażamy sobie bez niego życia. Notatki na kartce papieru? Mapa w rękach w czasie podróży? To by było niemal jak cofnięcie się do czasów prehistorycznych! Co zatem musi mieć smartfon, by zaspokajał nasze wszystkie potrzeby?

Aplikacje na czasie

Źródło zdjęć: © materiały partnera | Huawei W AppGallery znajdziesz ponad 34 tys. programów z całego świata

Pierwszy must have, jaki przychodzi nam do głowy, to płatności zbliżeniowe. Huawei nova 9 SE obsługuje oczywiście popularne aplikacje bankowe i płatności NFC oraz jedną z najbardziej trendy apek ostatnich miesięcy, czyli Curve. Pełni ona rolę niejako wirtualnego portfela, do którego przypisane są wszystkie nasze karty płatnicze. W chwili dokonywania płatności zbliżeniowej po prostu wybieramy, z której karty ma zostać ściągnięta płatność i tyle. Możemy zapomnieć o noszeniu ze sobą portfela!

Kolejna rzecz to nawigacja. Z Mapami Petal nie tylko szybko znajdziemy właściwy adres, ale jeżeli nie mamy własnego auta czy innego środka transportu, to bezpośrednio stamtąd zamówimy też taksówkę.

Oczywiście to tylko drobny wycinek całości, bo przecież na jakimkolwiek smartfonie z HMS zainstalujemy szereg topowych apek. W sklepie AppGallery znajdziemy zarówno popularne aplikacje zagraniczne jak Snapchat, TikTok czy Aliexpress, ale też mnóstwo polskiego oprogramowania. Na Allegro czy w Empiku zrobimy zakupy, a potem odbierzemy je w paczkomacie poprzez aplikację InPostu. Dzięki żappce dostaniemy gratisową kawę za zebrane punkty, a Rossmann pozwoli aktywować dodatkowe rabaty w drogerii. Na Legimi poczytamy ebooki w abonamencie, a na Pyszne.pl zamówimy jedzenie do domu. A nawet jeżeli czegoś nie znajdziemy bezpośrednio w AppGallery, to wbudowana w system wyszukiwarka Petal podpowie od razu, z którego bezpiecznego źródła możemy ściągnąć plik.

Zestaw aparatów na każdą okazję

Dobry smartfon musi mieć także już nie jeden, ale najlepiej kilka aparatów, by sprawdzić się w wielu różnych sytuacjach. I pod tym względem Huawei nova 9 SE nie zawodzi. Świetne fotki oferuje główny aparat o rozdzielczości aż 108 MP, który dzięki technologii scalania pikseli i sporej matrycy może robić wyraźne i jasne zdjęcia nawet wieczorem. Poza nim znajdą coś dla siebie i miłośnicy fotografowania natury w przybliżeniu, i fani architektury dzięki obiektywowi makro i do ujęć ultraszerokokątnych. Dopełnieniem całości jest zaś aparat mierzący głębię, dzięki któremu uzyskamy w portretach piękne rozmycie tła.

Młodzież, która lubi vlogować, doceni dodatkowo bardziej kreatywne funkcje aparatu, np. możliwość rejestrowania wideo równocześnie z przedniej i tylnej kamery (w końcu osoba nagrywająca będzie także uwieczniana na filmach!) czy szybkiego montowania materiału składającego się z wielu scen w wbudowanej aplikacji Petal Clip.

Nowoczesny i elegancki design

Huawei nova 9 SE nie emanuje zbędnym przepychem – wzornictwo przypomina klasyczną elegancję, ale z nowoczesnym sznytem. Wśród trzech dostępnych kolorów – bieli, czerni i błękitu – najbardziej uwagę zwraca ten ostatni za sprawą dwuwarstwowej nanostruktury obudowy, pięknie mieniącej się kolorami.

To smartfon, który zaskakuje lekkością – waży zaledwie 191 g. Dzięki swojej smukłości (ramki mają tu ledwie 1 mm grubości) na pewno będzie dobrze leżał nawet w drobnych, kobiecych dłoniach. Bardzo dobrze sprawdza się w praktyce duży, 6,78-calowy ekran o rozdzielczości FHD+. Nie tylko z daleka, ale i z bliska śmiało można pomylić go z dużo droższymi flagowcami.

Błyskawiczne ładowanie

Nawet najfajniejszy smartfon może nas zdenerwować, jeżeli nie dotrzyma nam tempa w ciągu dnia. Szybko rozładowująca się bateria to zmora współczesnej elektroniki. Jednak Huawei nova 9 SE do tego tematu podchodzi fenomenalnie. Smartfon ma nie tylko pojemny akumulator, ale także wspiera technologię SuperCharge 66 W, która w zaledwie kwadrans podładuje nam baterię od zera do 60 proc.! Niewiele ponad pół godziny wystarczy zaś do odzyskania energii w 100 proc.

W trakcie naszych praktycznych testów Huawei nova 9 SE udowodnił, że nie tylko jest wygodnym w użyciu i pięknym smartfonem, ale także że nie brakuje mu niczego pod kątem użyteczności. Na poniższym wideo możecie obejrzeć go w pełnej krasie i zobaczyć, jak zachowuje się w codziennych sytuacjach.