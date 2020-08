WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Materiał powstał przy współpracy z Huawei Huawei Filmy zaprasza na wakacyjne seanse z FilmBox Huawei Filmy przeszło długą drogę od aplikacji służącej do odtwarzania wideo nagranego telefonem do pełnoprawnej platformy filmowej oferującej najróżniejsze treści od wielu różnych dostawców. Najnowsza promocja pozwala wszystkim użytkownikom korzystać przez trzy miesiące z zasobów usługi FilmBox zupełnie za darmo. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (WP) Lato w końcu przestało udawać jesień. Słoneczna i ciepła aura sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi na łonie natury. Na to łono możemy jednak ze sobą zabrać wielką bibliotekę filmową dzięki aplikacji Huawei Filmy. Usługa, dostępna na smartfonach i tabletach Huawei, otwiera przed swoimi użytkownikami podwoje, za którymi kryją się dziesiątki tysięcy materiałów wideo, seriali, dokumentów i filmów. Huawei Filmy to wielka platforma agregująca, łącząca w swojej ofercie zawartość pochodzącą od kilku różnych podmiotów (takich jak np. BBC News, telewizja Wirtualnej Polski, wypożyczalnia Rakuten TV; kanały: DailyMotion, podróżniczo-przyrodniczy The Explorers czy ToonGoggles z kreskówkami dla dzieci). Huawei Filmy pozwala na dostęp do nich wszystkich z jednego miejsca i wygodne zarządzanie kontami oraz subskrypcjami. Jednym z największych partnerów Huawei Filmy są znane kanały filmowe FilmBox ze swoją cyfrową biblioteką przebojowych filmów i seriali. Korzystanie z niej aż do końca wakacji jest darmowe dzięki najnowszej promocji Huawei. Praktycznie każdy posiadacz smartfona czy tabletu tej firmy (pełna lista na dole strony¹) może aż do połowy września odebrać przypisany do konta Huawei ID kupon promocyjny, który upoważnia do korzystania z pełnej oferty FilmBox. Kupon pozwala na pełne korzystanie z FilmBox za pośrednictwem Huawei Filmy przez kolejne trzy miesiące. Na jakie produkcje zwrócić uwagę w pierwszej kolejności w trakcie tego kwartału? Podpowiadamy poniżej! materiały partnera "Brick Mansions: Najlepszy z najlepszych" Tę amerykańską wersję kultowej francuskiej 13 dzielnicy z oryginałem łączy bardzo wiele. Na scenariusz znów odpowiada Luc Besson, a jedną z głównych ról gra niesłychanie zwinny i gibki mistrz parkour David Belle. Historia opowiedziana w filmie także przypomina pierwowzór, choć akcja została przeniesiona do Detroit. Twardy i bezkompromisowy glina (Paul Walker) musi zawrzeć sojusz z zabijaką ze slumsów (David Belle), by odnaleźć głowicę nuklearną ukrytą przez lokalnego szefa gangów (RZA). Scenariusz nie jest zbyt ambitny, ale służy za podstawę do widowiskowych scen akcji oraz akrobatycznych popisów, które są główną atrakcją tego wakacyjnego hitu. materiały partnera "Callboys" Przezabawny serial komediowy produkcji belgijskiej, który jest jednocześnie dobrą rozrywką i społeczną krytyką kultu męskości oraz kultury startupowej.

W czasie niepewności ekonomicznej i kryzysu rynkowego czterech młodych, przystojnych żigolaków postanawia zarobić fortunę na dostarczaniu usług intymnych bogatym menadżerkom i kierowniczkom międzynarodowych korporacji. Rozkręcają biznes, ale szybko okazuje się, że kipiące testosteronem środowisko nie jest najlepszą podstawą do rozwijania firmy. Zwłaszcza, że żaden z nich nie ma większego pojęcia o jej prowadzeniu. materiały partnera "Kasandra" Główna bohaterka tego utrzymanego w klasycznym stylu francuskiego serialu kryminalnego była wyróżniającą się policjantką w paryskiej Komendzie Głównej. Niestety, jej syn Juliusz wchodzi z konflikt z prawem i zostaje skazany na pobyt w ośrodku wychowawczym za napad na bar. Ośrodek mieści się niedaleko prowincjonalnego Annecy, więc Kasandra rezygnuje w kariery w stolicy na rzecz pracy w małomiasteczkowym wydziale śledczym, by być bliżej syna. Musi dopasować się do nowego zespołu i nowego życia, jednocześnie wykorzystując swój detektywistyczny talent oraz doświadczenie w rozwiązywaniu spraw kryminalnych na prowincji. materiały partnera "Klub dyskusyjny" Ten oparty na faktach dramat historyczny wyreżyserowany przez Denzela Washingtona, który zagrał w nim również główną rolę, opowiada o walce o równouprawnienie czarnych w Stanach Zjednoczych w czasie Wielkiego Kryzysu lat 30. ubiegłego wieku. Washington gra w "Klubie dyskusyjnym" rolę opiekuna drużyny małej afroamerykańskiej uczelni Wiley College, która bierze w zawodach dyskusyjnych z zespołami z największych amerykańskich uniwersytetów. Czarnoskórzy studenci muszą zmagać się z niesprawiedliwością, dyskryminacją i uprzedzeniami na drodze do finałowego pojedynku z mistrzowską drużyną z elitarnego uniwersytetu Harvard. Mimo tego, że film przedstawia wydarzenia sprzed prawie wieku, jego przesłanie i poruszana problematyka systemowego rasizmu pozostają aktualne do dziś. materiały partnera "Magic Mike" Choć "Magic Mike" można uznawać za komedię, gdyż film na nienachalne walory humorystyczne, to tak naprawdę jest to solidny dramat obyczajowy o niełatwej pracy męskich striptizerów. Opowiada historię doświadczonego tancerza pragnącego zarobić wystarczająco dużo pieniędzy, by wyrwać się z matni i założyć normalny biznes. Grający go Channing Tatum jest bardzo przekonujący, także dlatego, że sam w młodości rozbierał się na scenie przed kobietami. Mroczny drapieżny kapitalizm nocnych klubów dla kobiet uosabia bezwzględny Matthew McConaughey, szef Mike’a. Film jest momentami wesoły, a chwilami smutny i naprawdę warto go obejrzeć. Nie tylko dla fantastycznej choreografii męskich striptizów. materiały partnera "Misje" Ten francuski serial science-fiction jest, według słów samych jego twórców, hołdem dla klasycznego kina sci-fi z lat 80. i 90. ubiegłego wieki i takich obrazów jak Obcy czy Gwiezdne Wojny. Opowiada historię pierwszej załogowej misji na Marsa zorganizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną. Ośmioosobowa załoga ma nadzieję być pierwszymi ludźmi, którzy postawią nogę na Czerwonej Planecie. Niestety, po długiej podróży, tuż przed lądowaniem, dowiadują się, że nie tylko ubiegli ich Amerykanie, ale też że o wyprawie z USA słuch zaginął. Pozostało po nich tylko zagadkowe ostrzeżenie. Co czeka zdobywców kosmosu na piaskach Marsa? Jaką kryją tajemnicę? Aby się tego dowiedzieć, trzeba obejrzeć wszystkie odcinki tego francuskiego thrillera. materiały partnera "Monster" Norweski serial balansujący na granicy dreszczowca kryminalnego i dramatu obyczajowego, przestawiający losy społeczności zamieszkującej dzikie i groźne północne krańce kraju. Młoda dziewczyna zaginęła, a jej chłopak został zamordowany. Rusza niełatwe śledztwo, pojawiają się nowe ciała, a detektywi muszą lawirować nie tylko w gąszczu dowodów, poszlak i zeznań, ale też skomplikowanych relacji łączących mieszkańców tego regionu. Dużą zaletą "Monster" jest oryginalna atmosfera, świetne zdjęcia oraz galeria niejednoznacznych, skomplikowanych bohaterów. materiały partnera "Szef" Jon Favreau, reżyser i odtwórca głównej roli w "Szefie", nie opowiada historii ani nowej, ani oryginalnej. Udało mu się jednak klasyczny schemat ująć w sposób uroczy, bezpretensjonalny i tchnący ciepłem bez przesłodzonej cukierkowatości. Film traktuje o znakomitym kucharzu, który w wyniku starcia z kulinarnym krytykiem traci posadę w elitarnej, renomowanej restauracji i ląduje na dnie. Stara się z niego podnieść, kupując starego foodtrucka i ruszając w świat z nową, zmotoryzowaną kuchnią. Finał tej podnoszącej na duchu opowieści łatwo jest przewidzieć, ale nie ujmuje to przyjemności oglądania tego bardzo dobrze zrealizowanego i nie gorzej zagranego obrazu. Warto zwrócić na niego uwagę także dlatego, że oprócz samego Favreau w obsadzie można znaleźć też takie renomowane nazwiska jak Dustin Hoffman, Scarlett Johansson czy Robert Downey Jr. Filmów i seriali wartych uwagi jest w ofercie FilmBox oczywiście o wiele więcej. Dzięki promocji Huawei Filmy mamy aż trzy miesiące na to, żeby obejrzeć wszystko, co tylko nas zainteresuje! ===

¹ Urządzenia, które biorą udział w promocji, to: MateXs, Mate 30 Pro, P40 Pro+, P40 Pro, P40, P40 lite, P40 lite E, P40 Lite 5G, P30 Pro, P30, P30 lite New Edition, P30 lite, Mate 20 X (5G), Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 lite, nova 5T, P smart 2020, P smart Pro, P smart+ 2019, P smart 2019, P smart Z, P smart S, Y7 2019, Y6s, Y6 2019, Y5 2019, Y6p, Y5p, MatePad Pro, MatePad 10.4. Materiał powstał przy współpracy z Huawei