Artykuł sponsorowany Horyzonty dla esportu i gamingu Dynamiczny rozwój espoertu i gamingu, ma odzwierciedlenie w liczbach z najnowszego raportu „The Game Industry of Poland". Z którego wynika między innymi, że ponad 16 milionów użytkowników w Polsce to gracze, z czego 47% stanowią kobiety. Ile jest wart esport? Szacuje się, że wartość rynku konsumenckiego to blisko 2,3 miliarda złotych, a wartość rynku e-sportu sięga 43 mln zł. Jednak, czy branżą esportową powinni interesować się wyłącznie gracze i osoby ściśle powiązane z biznesem technologicznym? Opinie (Pixabay) Gaming i esport wkracza w świat akademicki, marketing, prawo, socjologię i pewnie jeszcze wiele innych branż. Dobry menadżer projektu w branży esportowej czy gamingowej powinien rozumieć podstawowe zagadnienia psychologii sportu, mieć podstawową wiedzę prawną, mieć podstawową wiedzę technologiczną i do tego jeszcze marketingową. Dziś tej dziedziny nie można traktować po macoszemu, bo stała się ogromną gałęzią polskiego rynku. Niestety, wokół niej wciąż krąży wiele mitów. - Mity niemal zawsze psują branżę. Bo są oderwane od rzeczywistości, a wtedy o krok od dezinformacji, której mamy dzisiaj wszędzie bardzo dużo. Na pewno wielką krzywdę obszarowi esportu czy gamingu robi utożsamianie tych obszarów z nałogowym, bezproduktywnym i nierozwijającym patrzeniem w ekran komputera. Zupełnie zapomina się, że jest to sprzeczne z ideą esportu czy gamingu, które kładą nacisk na profesjonalizm, standaryzację i konstruowanie rzeczywistości wirtualnej, która ma budować i rozwijać a nie niszczyć. Każda technologia ma jasne i ciemne strony, ale tutaj mam wrażenie częściej skupiamy się na ciemnych a rzadziej na jasnych – mówi dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, ekspert ds. nowych technologii. Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, jest jednym z inicjatorów oraz moderatorem #DebatyWSB: „Esport. Sektor, któremu wirus niestraszny?". Dr Kawecki tłumaczy, dlaczego Wyższe Szkoły Bankowe podczas kolejnej ze swoich debat podejmują właśnie temat esportu: -Jesteśmy grupą szkół wyższych, których jednym z filarów jest innowacyjne podejście do studiów. Chcemy jako grupa Wyższych Szkół Bankowych tworzyć przestrzeń do dyskusji we wskazanym zakresie. Tematyka esportu i gamingu spełnia wszystkie z tych kryteriów. To branża, która się rozwija, potrzebuje ekspertów, ale cały czas pełna jest też dużej liczby zadanych pytań, i braku wielu odpowiedzi. Chcemy pomóc w odpowiadaniu na te pytania. materiały partnera (materiały partnera) Więcej na ten temat będzie można usłyszeć w czasie debaty organizowanej przez Wyższe Szkoły Bankowe. Eksperci prawa, biznesu gamingowego, marketingu i socjologii wezmą pod lupę branżę gamingową oraz esport. Czy są odporne na działanie koronawirusa? W debacie wezmą udział: dr Tomasz Marcysiak, socjolog z WSB w Bydgoszcz, dr Jacek Markowski, doradca prawny branży esportowej i gamingowej, Piotr Janus – brand manager Komputronik, Wojciech Jeznach – współwłaściciel Fantasyexpo, Jakub „Smarte" Woźniak – gamer i youtuber, a moderatorem będzie dr Maciej Kawecki - dziekan WSB w Warszawie. Debata już we wtorek 17 listopada, godz. 18.00 w formule online, link do transmisji: https://bit.ly/3nwBupc