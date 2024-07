Technologia Ambient Light Rejecting pozwala cieszyć się doskonałą jakością obrazu w różnych warunkach oświetleniowych, nic więc dziwnego, że jest poszukiwana przez fanów sportu i kina. Doskonałym rozwiązaniem do salonu jest Hisense 4K Smart Laser TV 100L5HD, który pozwala zapomnieć o otaczającym świecie, zapewniając doskonałe doznania audiowizualne. Co oferuje ten model i dlaczego warto akurat go wybrać?

Hisense to globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej. Istnieje od 1969 roku i sukcesywnie rozszerza swoją działalność poprzez stawianie na rozwój technologiczny szerokiej oferty produktów. Dała się poznać jako oficjalny partner mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA oraz sponsor mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA (EURO). Co roku zajmuje wysokie pozycje w rozmaitych rankingach, biorących pod uwagę wyniki sprzedaży. Tak na przykład agencja badań rynku Omdia, analizując światowy udział w wolumenie przesyłek z II kwartału 2022 roku, wskazała Hisense jako 2. globalną markę telewizorów (tuż za Samsungiem) oraz lidera w segmencie telewizorów 100-calowych[1].

Oferta Hisense obejmuje m.in. pralki i lodówki, ale to dziś na telewizorach skupimy uwagę. Zastosowano w nich nowoczesne technologie, dzięki którym uzyskuje się niesamowitą płynność obrazu oraz realizm oglądanych scen. Doskonałym tego przykładem jest Hisense 4K Smart Laser TV 100L5HD – imponujące 100-calowe urządzenie wykorzystujące technologię ALR. Hisense posiada również model o powierzchni aż 120 cali – 120L5HD!

Wprowadzenie do technologii 4K Smart Laser TV modelu 100L5HD

W modelu Hisense 4K Smart Laser TV 100L5HD znajdziemy dwie ciekawe technologie, które w połączeniu ze sobą zapewniają niesamowite doznania z oglądania. Mamy tu 4K oraz Smart Laser TV. Ten pierwszy parametr oznacza wysoką rozdzielczość ekranu, co sprawia, że wyświetlany obraz staje się dużo bardziej realny – jest ostrzejszy, jaśniejszy i pokazany w prawdziwych kolorach, dokładnie tak, jak zamierzył to reżyser. Efekt ten uzyskuje się poprzez zastosowanie 3840 pikseli poziomych i 2160 pikseli pionowych, co daje w sumie około 8,3 miliona pikseli. Co ważne, telewizory 4K mają dwa razy większą rozdzielczość i cztery razy więcej pikseli niż modele Full HD.

Drugą cechą, którą charakteryzuje się Smart Laser TV, jest technologia laserowego źródła światła zapewniająca kinową jakość obrazu w stosunku do tradycyjnych telewizorów. Porównując ze sobą rozwiązania LCD, LED i OLED, Smart Laser TV to zupełnie inna konstrukcja, łączy ze sobą najlepsze cechy telewizora i projektora. Projektor emituje obraz 4K za pomocą lasera, tworząc go na powierzchni wysokiej jakości ekranu ALR eliminując światło otoczenia. Projektor emituje wiązkę laserową, tworząc obraz na powierzchni wyświetlania, natomiast wysokiej jakości ekran 4K eliminuje światło otoczenia.

Powyższe rozwiązania, wspierane przez innowacyjne systemy i funkcje typowe dla flagowych produktów, sprawiają, że Hisense Laser TV gwarantuje jasne, żywe kolory i wyraźne detale, niezależnie od tego, pod jakim kątem oglądamy telewizję oraz jakie panują warunki oświetleniowe w pomieszczeniu. Dodajmy, że w modelu 100L5HD Hisense uzyskany efekt zawdzięczamy między innymi technologii ALR.

Co to jest Ambient Light Rejecting (ALR)?

Ambient Light Rejecting (ALR) najprościej przetłumaczyć jako tłumienie światła otoczenia. Ta unikalna technologia poprawia jasność i kontrast projekcji w różnych warunkach oświetleniowych. Ekran ALR odrzuca światło, które wpada na niego zarówno z góry jak i z boku, koncentrując odbicie tylko i wyłącznie na wiązce światła pochodzącego z projektora. Dzięki temu obraz powstały na tej powłoce jest wyraźny i nasycony kolorami, niezależnie czy oglądamy telewizję w jasnym salonie w ciągu dnia, czy w ciemnym pokoju wieczorem.

Hisense 4K Smart Laser TV 100L5HDz technologią ALR. Perfekcyjny do każdego wnętrza

Decydując się na rozwiązanie Smart Laser TV z technologią ALR, eliminujemy konieczność dostosowywania oświetlenia, w praktyce nie musimy więc włączać lub wyłączać światła, aby uzyskać wyraźny obraz. Jak to działa? W ciągu dnia, kiedy słońce wpada do pokoju, technologia ALR minimalizuje refleksy i odblaski, zapewniając wyraźny i kontrastowy obraz. Wieczorem, kiedy oświetlenie jest bardziej kontrolowane, Laser TV podkreśla intensywność kolorów i głębokie czernie, tworząc kinowe wrażenia.

Zaawansowane funkcje i imponująca wydajność sprawiają, że 4K Smart Laser TV 100L5HD z technologią Ambient Light Rejecting jest idealnym wyborem do każdego wnętrza. Nie tylko zyskujemy tu praktyczne rozwiązania, pozwalające cieszyć się rozrywką o każdej porze dnia, ale też otrzymujemy cenne wrażenia wizualne. Przykładowo opcja Pure Color z paletą ponad 16,7 miliona kolorów gwarantuje czystość każdego odcienia i barwy. Dzięki temu Hisense Laser TV generuje realistyczne obrazy z niesamowitą dokładnością i precyzją. Trawa ma odpowiednią zieleń, odcienie skóry są pełne niuansów, a filmy animowane nabierają plastyczności i intensywności.

Zalety Hisense 4K Smart Laser TV 100L5HD

Ekran ALR jest dużym atutem, jednak Hisense Laser TV posiada ich wiele więcej. Mamy tu wiele funkcji poprawiających jakość obrazu i dźwięku, dzięki którym wzrastają nasze przyjemne doznania podczas korzystania z urządzenia. Funkcje i możliwości personalizacji każdego szczegółu obrazu i dźwięku, powodują, że Laser TV będzie skonfigurowany tak jak tego oczekujesz.

Tryb sportowy wspierany przez AI zapewnia płynność oglądanych treści i szczegółowość każdego detalu, co ma kluczowe znaczenie przy dynamicznych rozgrywkach sportowych jak mecze piłki nożnej (osiągane jest to m.in. przez wysoki zakres dynamiki HDR oraz technologii MEMC z mikrosekundowym czasem reakcji procesora). Poprawiony dźwięk surround sprawia, że wyraźnie słychać komentatorów sportowych, a nawet kibiców na trybunach. W rezultacie można poczuć się tak, jakby się oglądało mecz na żywo.

Kinomaniacy docenią fakt, że filmy można odtwarzać w jakości zoptymalizowanej przez samych twórców, co dotyczy m.in. ustawienia kadru w oryginalnych proporcjach i poprawienia profilu kolorów. Istotny jest także doskonały dźwięk, który emitowany jest przez wbudowane głośniki, zapewniające jakość dźwięku o mocy 30 W. Hisense zastosował tu technologię dbx-tv®, nagradzaną wielokrotnie za bogaty i szczegółowy dźwięk.

Sporymi zaletami są również kwestie techniczne, poprawiające obsługę i użytkowanie urządzenia. Hisense Laser TV jest dużym 100-calowym ekranem, ale jest na tyle elegancki i zgrabny, że bez problemu znajdzie miejsce w każdym salonie i nie zdominuje wnętrza. Sama instalacja jest banalna i nie wymaga skomplikowanych narzędzi – można go postawić na szafce RTV albo zamontować na ścianie.

Atutem jest trwałość samego urządzenia, ponieważ laserowe źródło światła jest wprawdzie bardziej zaawansowana, ale też bardziej żywotna, co oznacza mniej problemów z wymianą lamp i niższe koszty eksploatacji. Laser o żywotności ponad 25 000 godzin pozwala na wielogodzinne oglądanie bez spadku jego wydajności i bez przemęczania wzroku.

Czy warto kupić Hisense Laser TV?

Ekrany ALR rewolucjonizują sposób, w jaki oglądamy telewizję. Umożliwiają doskonałe wrażenia wizualne zarówno w jasnym, dziennym świetle, jak i w wieczornych warunkach. W połączeniu z innymi technologiami zapewniają niesamowite wrażenia kinowe w zaciszu własnego domu. To sprawia, że warto przyjrzeć się bliżej takim rozwiązaniom jak Hisense Laser TV. Urządzenie wyświetla kolorowy i jasny obraz 4K na ekranie odrzucającym światło otoczenia i jest przeznaczony do oglądania w dowolnym pomieszczeniu. Obraz jest jasny i szczegółowy przy każdym oświetleniu, co pozwala w pełni oddać się rozrywce.

Hisense Laser TV to domowe centrum rozrywki, które sprawia, że oglądanie telewizji w salonie staje się niezapomnianym doświadczeniem. Dzięki możliwości oglądania w różnych warunkach oświetleniowych projektor jest idealnym wyborem dla każdego, kto ceni sobie jakość obrazu i komfort użytkowania. Spełni też potrzeby różnych odbiorców – zarówno tych, którzy regularnie oglądają mecze i grają w gry, jak i osób organizujących maratony filmowe. Hisense Laser TV zaciera granice pomiędzy dniem i nocą, zapewniając wyjątkowe wrażenia zawsze, kiedy potrzebujesz zapomnieć o świecie i oddać się rozrywce.

