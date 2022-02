Gwiazda MMA stanie do e-gamingowej walki! Kibice mogą wygrać laptopy i monitory

Jednym z nich jest, organizowany przez Acer Predator, oficjalnego globalnego partnera finałów IEM Katowice od 2017 roku, Gaming Stream . Start już we wtorek 22 lutego o godz. 18.

Gościem Gaming Streamu będzie gwiazda mieszanych sztuk walki MMA, mistrz KSW i UFC – Jan Błachowicz. Zawodnik wagi półciężkiej jest ambasadorem marki Predator, a prywatnie zapalonym graczem i wielkim fanem klasycznych serii: Gothic, Heroes of Might and Magic oraz Neverwinter Nights. Podczas wtorkowego wydarzenia mistrz opowie o e-sporcie, grach wideo oraz zmierzy się w gamingowym pojedynku z innymi zaproszonymi przez Acera gośćmi.