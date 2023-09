Gry Komputerowe: Nowa Era Edukacji i Nauki

Factorio to innowacyjna gra, która kładzie duży nacisk na naukę i rozwijanie umiejętności inżynierskich. Została stworzona przez niezależne studio Wube Software i wydana oficjalnie 14 sierpnia 2020 roku w wersji 1.0, po wielu latach rozwoju jako niezależny projekt Early Access. Gracze wcielają się w postać rozbitka na obcej planecie, gdzie zostają postawieni przed wyzwaniem przetrwania i próbują stworzyć środowisko, które umożliwi im powrót na Ziemię. Factorio to jednakże znacznie więcej niż tradycyjna gra o przetrwaniu. Jest to symulator zarządzania produkcją, w którym gracze muszą planować, projektować i optymalizować skomplikowane linie produkcyjne.

W świecie gier komputerowych nie tylko rozrywka jest na pierwszym planie. Gry takie jak Factorio, SHENZEN I/O, MOLEK-SYNTEZ, Children of a Dead Earth, Kerbal Space Program, i wiele innych, pokazują, że gry mogą być również potężnym narzędziem edukacyjnym. Oferują one możliwość eksperymentowania, uczenia się poprzez zabawę i rozwijania umiejętności w sposób interaktywny i angażujący. Dzięki tego rodzaju grom, nauka i technologia stają się dostępne dla każdego, niezależnie od wieku czy poziomu wiedzy.