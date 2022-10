Goście specjalni na Audio Video Show 2022

Nie inaczej będzie i w tym roku. Wszystko zacznie się od konferencji prasowej z udziałem gościa specjalnego, czyli Natalii Szroeder, która tego dnia świętować będzie premierę specjalnej edycji płyty "Pogłos - Suplement" w wersji analogowej i CD. Artystka odwiedzi wystawę powtórnie w sobotę, by spotkać się z fanami i pomówić o muzyce. Miłośnicy jazzu w piątkowe popołudnie będą mogli posłuchać ulubionych utworów jednych z najciekawszych polskich jazzmanów, czyli Marcina Olesia i jego brata Bartłomieja i porozmawiać z artystami o ich prywatnych inspiracjach. Czas na zmianę muzycznego klimatu? Wystarczy wsiąść w bezpłatny autobus i z PGE Narodowego przejechać do hotelu Radissson Blu Sobieski na spotkanie z zespołem Rezerwat, który wraca po latach! W nowym składzie i z nowym albumem. 28 października to również dzień światowej premiery nowej wersji płyty "Revolver" The Beatles. Premierowy odsłuch okraszony opowieściami muzycznymi poprowadzi wybitny dziennikarz i znawca historii zespołu Piotr Metz. Na koniec dnia wystawę odwiedzi Michał Wiśniewski, by podpisywać swoje krążki na stoisku "Winylowa".