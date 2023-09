Go Green, Go Cinema, Go Laser, czyli technologia Laser TV na rzecz ochrony środowiska

Nowoczesne technologie w parze z ekologią

W myśl hasła Go Green, Go Cinema, Go Laser technologia laserowa od Hisense jest przyjazna środowisku naturalnemu. Tworząc ją, chiński producent minimalizuje wpływ produkcji oraz konsumpcji telewizorów na naturę. Zgodnie z przyjętą strategią marka dostarcza konsumentom nowoczesne rozwiązania, jednocześnie dbając o ochronę środowiska. Co to oznacza w praktyce?

Po pierwsze: telewizory laserowe Hisense zużywają znacznie mniej energii w porównaniu do telewizorów z matrycą LCD o podobnej wielkości ekranu. Obecnie telewizor pełni więcej funkcji niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Służy on nie tylko do oglądania filmów, ale także do gier video czy słuchania muzyki, co przekłada się na wydłużenie czasu korzystania z urządzenia. Roczne zużycie energii przez tradycyjny telewizor wynosi od 380 do 470 kilowatogodzin, podczas gdy w przypadku porównywalnego telewizora laserowego wynosi on od 200 do 330 kilowatogodzin. To znacząca różnica, którą należy wziąć pod uwagę, mówiąc o ograniczeniu zużycia energii.

Po drugie: podczas korzystania z telewizora do atmosfery emitowany jest dwutlenek węgla. Jak wiadomo, kluczową rolę w oczyszczaniu powietrza odgrywają drzewa. I tak aby pochłonąć cząsteczki CO2 emitowane przez telewizory laserowe potrzeba od 9 do 14 drzew, natomiast w przypadku telewizorów tradycyjnych – ok. 20. Oznacza to, że telewizory laserowe emitują nawet dwa razy mniej dwutlenku węgla niż tradycyjne.

Po trzecie: ponad 90% części telewizora laserowego od Hisense jest zdatnych do recyklingu! W przypadku telewizorów tradycyjnych mamy do czynienia z zaledwie 60% materiałów recyklingowalnych. Co więcej, telewizory laserowe są znacznie lżejsze niż te tradycyjne o podobnych wymiarach, więc waga części nienadających się do recyklingu jest znacznie mniejsza. W przypadku tradycyjnego telewizora jest to ok. 20 kilogramów, natomiast w przypadku telewizora laserowego jest to niecały kilogram.

Po czwarte: mówiąc o wadze, warto podkreślić, że telewizory tradycyjne porównywalne wielkości ważą ponad 50 kg, podczas gdy 100- bądź 120-calowy telewizor laserowy ma wagę ok. 10 kg. Ułatwia to transport oraz zwiększa ich ustawność.

Po piąte: obraz telewizorów laserowych jest wyświetlany przez projektor ultrakrótkiego rzutu, dzięki czemu ekran nie emituje szkodliwego dla oczu światła niebieskiego. Barwa światła jest przyjazna dla oczu, dzięki czemu mniej się męczą podczas nawet wielogodzinnych seansów. Potwierdzeniem tego jest uzyskany certyfikat TÜV Rheinland zaświadczający o braku emisji szkodliwego niebieskiego światła.

Na koniec: telewizory laserowe to gwarancja 25 000 godzin oglądania, co daje nawet 27 lat rozrywki. Trwałość Laser TV od Hisense pozwala ograniczyć generowanie elktrośmieci, tym samym przyczyniając się do ochrony środowiska.

Kinowa jakość w Twoim salonie

Marka Hisense to pionier w rozwoju telewizji laserowej. Wprowadzane do oferty marki modele Laser TV ustanawiają standardy i wyznaczają nowe trendy. Dzięki nieszablonowym funkcjom tegoroczne urządzenia zachwycają najwyższej jakości obrazem, który generowany jest przez laserowy projektor ultrakrótkiego rzutu. Obraz wyświetlany jest na antyodblaskowym ekranie, którego wielkość sprawia, że szybko poczujemy się jak w kinie. Dołączony do zestawu ekran o wielkości 100- bądź 120-cali to największy dostępny na rynku telewizor. Seria Hisense Laser TV 4K L9H obsługuje formaty Dolby Vision® oraz Dolby Atmos®, które pozwalają wznieść domowy seans na wyższy, niemalże kinowy, poziom. Domowi kinomaniacy docenią także tryb Filmmaker Mode™, ktory umożliwia oglądanie filmów zgodnie z wizją twórców. Laser TV od Hisense sprawdzi się także podczas transmisji sportowych wydarzeń. Ekran o tak dużej rozdzielczości oraz dynamiczny obraz przenoszą w centrum rozgrywek, a zastosowanie nowoczesnych technologii audiowizualnych pozwala dostrzec i usłyszeć każdy szczegół.

Wybierając jeden z telewizorów laserowych z oferty Hisense, otrzymujemy najwyższej jakości technologię, która zmienia domowy salon w prawdziwą salę kinową. Biorąc pod uwagę fakt, że urządzenie jest zaprojektowane tak, aby było przyjazne środowisku, możemy powiedzieć, że to prawdziwa sytuacja win-win – wygrywa zarówno konsument, jak i natura.

Dlatego Go Green, Go Cinema, go Laser!

