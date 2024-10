GetResponse wprowadza Platformę do monetyzacji treści, umożliwiając twórcom przekształcanie wiedzy w źródło dochodu

GetResponse, polski dostawca rozwiązań do marketingu online, prezentuje Platformę do monetyzacji treści.

Wszechstronne narzędzie, które umożliwia tworzenie, promowanie i monetyzację treści z wieloma możliwościami generowania przychodów.

Już teraz dostępne są takie funkcje jak Kreator kursów AI, Webinary, Newslettery premium, zaawansowane narzędzia do email marketingu oraz marketing automation.

Prawie połowa twórców treści (44%) wskazuje marketing jako główne wyzwanie w promowaniu kursów online. GetResponse, polski dostawca rozwiązań do marketingu online, prezentuje Platformę do monetyzacji treści. To wszechstronne rozwiązanie ma na celu wzmocnienie pozycji edukatorów online, indywidualnych przedsiębiorców oraz twórców treści, dostarczając im narzędzia, które pomogą tworzyć, promować i monetyzować ich wiedzę.

Po ponad 25 latach doświadczeń w email marketingu i automatyzacji, GetResponse wchodzi na rynek z nową platformą stworzoną z myślą o tych, którzy dzielą się wiedzą. Platforma do monetyzacji treści to intuicyjne i przystępne cenowo rozwiązanie, które łączy możliwości marketingu online oraz monetyzacji treści. Wśród kluczowych funkcjonalności znajdziemy Kreator kursów AI, Webinary, Newslettery premium, zaawansowane narzędzia do email marketingu i marketing automation. Taki wachlarz możliwości dostępny na jednej platformie w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem użytkownika pozwala zbudować prawdziwe marketingowe imperium.

"Przez ostatnie 25 lat prawie pół miliona klientów GetResponse rozwinęło swoje firmy, korzystając z narzędzi marketingowych oszczędzających ich czas. Teraz nasza nowa platforma daje twórcom taką samą możliwość – budowania swojego imperium za pomocą zintegrowanej i prostej w obsłudze platformy. Wprowadzając narzędzia do monetyzacji treści, przenosimy naszą sprawdzoną wiedzę z zakresu email marketingu i automatyzacji na zupełnie nowy obszar do tworzenia treści," powiedział Szymon Grabowski, założyciel i CEO GetResponse.

Większość osób (65%), które uczestniczyły w kursach online, uważa je za bardziej efektywne niż naukę stacjonarną. Nowe narzędzia GetResponse umożliwiają twórcom wykorzystać ten rosnący popyt na edukację online, jednocześnie rozwijając ich działalność w dochodowy interes.

"Rynek e-learningu to rosnąca branża warta miliardy dolarów, ponieważ coraz więcej osób szuka możliwości rozwoju osobistego i zawodowego poza tradycyjną edukacją. Jednak wielu szkoleniowców, przedsiębiorców i twórców treści ma trudności z efektywnym promowaniem swojej wiedzy – i tu wkracza GetResponse," powiedział Szymon Grabowski.

Jednym z najtrudniejszych wyzwań w monetyzacji kursów online jest dotarcie do odbiorców i promocja treści. Badanie GetResponse, obejmujące 1000 twórców kursów, pokazuje, że dla 44% z nich marketing stanowi największy problem. Dzięki GetResponse twórcy mogą zwiększać zaangażowanie, budować swoją publiczność i generować przychody, m.in. za pomocą płatnych newsletterów i sprzedaży kursów online.

"Tworząc platformę dla twórców treści, skupiliśmy się na rozwiązaniu dwóch kluczowych problemów," powiedział Daniel Brzeziński, wiceprezes, COO i Head of Product Strategy w GetResponse. "Po pierwsze, nie każdy ekspert w swojej dziedzinie jest również ekspertem od budowania kursów. Dlatego wykorzystaliśmy sztuczną inteligencję, aby każdy mógł sprawnie stworzyć profesjonalny program kursów, niezależnie od obszaru, w którym się specjalizuje. Pozwala to zaoszczędzić nawet 40% czasu pracy. Po drugie, chcieliśmy rozwiązać problem monetyzacji samej wiedzy. Na podstawie naszych 25-letnich doświadczeń opracowaliśmy skuteczny proces komunikacji, który automatycznie zwiększa konwersję bez angażowania twórcy treści w dodatkowe czynności. W ten sposób klienci GetResponse otrzymują nie tylko narzędzie, ale również merytoryczne wsparcie w promocji i sprzedaży."

"Prawie połowa (48%) twórców treści zarabia mniej niż 60 000 złotych rocznie, co pokazuje ogromny, niewykorzystany potencjał w edukacji online. Platforma do monetyzacji treści od GetResponse pozwala ekspertom z różnych dziedzin przekształcać ich wiedzę i doświadczenie w realne źródło dochodów," wyjaśnia Carlos Gil, Brand Evangelist w GetResponse. "Tym, co wyróżnia tę platformę, są wbudowane narzędzia marketingowe, które pozwalają twórcom rozwijać markę, budować bazę odbiorców i monetyzować treści na wiele sposobów. To nie tylko dzielenie się wiedzą – to budowanie zrównoważonego biznesu."

Platforma dostępna jest dla wszystkich edukatorów online, przedsiębiorców oraz twórców treści.

O GetResponse

GetResponse to kompleksowa platforma do email marketingu, która zapewnia małym firmom, przedsiębiorcom i marketerom kompleksowe oraz przystępne cenowo narzędzia do rozwijania bazy odbiorców oraz angażowania subskrybentów przekształcając ich w płacących klientów. Od ponad 25 lat klienci wybierają GetResponse ze względu na łatwe w obsłudze rozwiązanie, wielokrotnie nagradzaną obsługę klienta 24/7 dostępną w ośmiu językach oraz zaawansowane funkcjonalności, które wykraczają poza email marketing – narzędzia do tworzenia treści wspomagane sztuczną inteligencją, automatyzację, rozwój listy i narzędzia do komunikacji, takie jak formularze i pop-upy, webinary na żywo, które pomagają firmom budować markę osobistą, sprzedawać produkty i usługi oraz budować społeczność.

