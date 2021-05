Fryzura jak z salonu - domowe urządzenia do stylizacji włosów

Technologia nawilżania za pomocą mgiełki Hydracare polega na zapewnieniu włosom ochrony termicznej – jak wiadomo, aby suche włosy ułożyć w trwałą fryzurę, niezbędna jest wysoka temperatura, co z kolei naraża je na szereg uszkodzeń. Zastosowanie chłodnej mgiełki nawilża i rozluźnia każde pasmo włosów z osobna podczas prostowania, dzięki czemu nawet wyższa temperatura jest bezpieczna. Do korzystania z funkcji mgiełki Hydracare wymagane jest jedynie napełnienie zbiorniczka przefiltrowaną lub destylowaną wodą. Jego uzupełnienie jest bajecznie proste i zajmuje jedynie kilka sekund, dzięki specjalnej pipecie załączonej do zestawu. Dodatkowo ceramiczna powłoka Moisture Lock z mikroodżywką przenosi odżywcze cząsteczki na prostowane włosy, dzięki czemu stają się one nie tylko gładkie i lśniące, ale przede wszystkim nawilżone.