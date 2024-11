Flagowy realme GT7 Pro – imponująca moc pod kontrolą AI

Dzięki niemu naładujemy akumulator do pełna w 37 minut, a błyskawiczne, zaledwie 1-minutowe podłączenie do zasilania wydłuży czas gotowości urządzenia o 20 godzin.

Za wyświetlanie obrazu odpowiada ekran Eco2 OLED Plus o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości FHD+ 2780×1264 px i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Szczytowa jasność wyświetlacza to 6000 nitów, pod ekranem działa ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, a otworek w górnej części kryje 16-megapikselowy przedni aparat.

Przez długie lata w świecie fotografii dominowało powiedzenie, że "fizyki nie da się oszukać", odnoszące się do wielkości i jakości matrycy i elementów układu optycznego. Według konserwatywnego poglądu dobry aparat musiał mieć odpowiednio duże gabaryty i masę, co przez lata oznaczało, że wysoka jakość zdjęć była zarezerwowana dla użytkowników dużych, ciężkich i nieporęcznych lustrzanek. To już przeszłość.

To metoda rejestracji obrazu, w której uchwycony przez układ optyczny obraz jest przetwarzany za pomocą odpowiednich algorytmów tak, aby – co podkreśla zajmujący się tym zagadnieniem Marc Levoy z Uniwersytetu Stanforda – osiągnąć rezultat lepszy niż ten uzyskany tradycyjnym aparatem fotograficznym. Aby było to możliwe, algorytm musi nie tylko rozpoznać, co widać na zdjęciu, ale także "rozumieć", jak zmiana parametrów wpłynie na obraz, identyfikować jego poszczególne elementy i – ostatecznie – przetwarzać zdjęcie jako całość.