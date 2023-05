Finał pierwszego sezonu Predator Games. Rozdają nagrody o wartości ponad 3 mln złotych!

W pierwszym sezonie Predator Games 2023 udział wzięło 16 384 uczniów z 1024 szkół na terenie całej Polski, choć chętnych do udziału było znacznie więcej. Turniej, którego organizatorem jest Acer Polska, to największe międzyszkolne rozgrywki esportowe w Europie. Uczniowie rywalizowali ze sobą w czterech grach – Rocket League, Fortnite, League of Legends i Szachy. Nagrody dla zwycięzców? Imponujące!