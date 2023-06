EuroSkills Gdańsk 2023 już za trzy miesiące - spodziewanych jest ponad 50 tys. osób

Dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, poinformował, że w dniach 5-9 września na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk oraz w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO do rywalizacji przystąpi 600 zawodników z 32 krajów. Dyscypliny, w których będą startować, przydzielone są do sześciu grup: technologia budowlana, sztuka i moda, technologia informacyjna i komunikacyjna, technologia wytwarzana i inżynieria, usługi społeczne, transport i logistyka.