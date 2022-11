Świat motoryzacji zmienia się dynamicznie, ale pewne są w nim aktualnie dwie rzeczy – SUV-y segmentu B, czyli modele o "miejskiej" wielkości, będą z roku na rok coraz popularniejsze, a samochody elektryczne za kilka lat niemal zupełnie wyprą auta z napędem spalinowym. Jeepa znakomicie odczytuje te trendy – właśnie opracował swój pierwszy model elektryczny, który jest SUV-em o kompaktowych wymiarach. Czy Avenger ma szansę osiągnąć sukces? Sprawdźmy, czym wyróżnia się ten model.

Techniczna rewolucja – modny SUV z charakterem Jeepa

Chociaż Jeep kojarzy się z samochodami o twardej, terenowej charakterystyce, napędzanymi dużymi silnikami, to jednak Avenger jest modelem zupełnie innym. Nie tylko ma wprowadzić tę markę do świata elektromobilności, ale także przybrać nowoczesną stylizację i udostępnić użytkownikom bogate wyposażenie, m.in. zaawansowane funkcje technologiczne i wykończenie aspirujące do wyższej klasy. Tak, Jeep to coś więcej niż konkurent popularnych marek.

Jak wspomniałem, Avenger jest przedstawicielem tak zwanego segmentu B, czyli grupy samochodów miejskich. Potwierdzają to jego wymiary, bo auto ma tylko nieco ponad 4 metry długości. Mimo to jest przestronne, co zapewnia nowatorska konstrukcja przygotowana dla samochodów elektrycznych, a także wyróżnia się na tle innych samochodów tej kategorii swoim uterenowionym charakterem. To ważne, że mimo opracowania samochodu nieco nowatorskiego, marka zachowała cechy typowe dla marki i jej dziedzictwa.

Źródło zdjęć: © materiały partnera | Jeep Miejski SUV o bojowych możliwościach Miejski SUV o bojowych możliwościach , Źródło zdjęć: © materiały partnera | Jeep

Napęd elektryczny z instalacją 400 V

Zapomnijcie o pierwszych samochodach elektrycznych, tych sprzed 5 czy 10 lat, ponieważ technologia poszła na przód w błyskawicznym tempie i dzisiejsze auta są o lata świetlne bardziej nowoczesne. Tak jest też w przypadku Jeepa Avengera, który został zbudowany na platformie specjalnie zaprojektowanej do tzw. elektryków. Dzięki temu zamontowano w nim tak duży zestaw akumulatorów, jaki kilka lat temu montowano w elektrycznych autach klasy średniej – a tu mówimy przecież o modelu miejskim.

Wspomniany zestaw akumulatorów magazynuje 54 kWh energii elektrycznej, co jest zasługą 17 modułów z łącznie 102 ogniwami litowo-jonowymi. Według rygorystycznych pomiarów WLTP samochód może zapewnić zasięg nawet do 400 km, w cyklu mieszanym, lub nawet do 550 km w trybie jazdy miejskiej. Avenger jest samochodem dynamicznym, bo jego silnik elektryczny zapewnia moc 156 KM i 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego, które dostępne są już w momencie dotknięcia pedału gazu.

Ładowanie samochodu również nie stanowi problemu, ponieważ nowoczesna konstrukcja Jeepa ma też 400-woltową instalację elektryczną, która pozwala na realizację funkcji szybkiego ładowania – korzystając z ładowarek prądu stałego. Jeep Avenger ładuje się z mocą nawet 100 kW, co pozwala naładować akumulatory od 20 do 80% w 24 minuty, a szybkie zwiększenie zasięgu o 30 km potrwa nawet jedynie 3 minuty! Auto można ładować również w domu, dzięki dostępnej ładowarce o mocy 11 kW – wystarczy podłączyć auto do tzw. wallboxa, aby przez noc (w ok. 5,5 godziny) naładować akumulatory do 100%.

Miejski SUV o bojowych możliwościach

W terenie wielkie znacznie mają nie tylko gabaryty auta – to duża zaleta miejskiego Avengera – ale także krótkie zwisy nadwozia i odpowiednie kąty pozwalające na jazdę poza utwardzonymi szlakami. To wszystko mały Jeep ma, ale co w przypadku elektrycznego napędu? Czy on także sprawdzi się w terenie? Po pierwsze – wysoki moment obrotowy, dostępy od samego "dołu", idealnie sprawdza się na nieutwardzonej drodze, bo pozwala na szybką reakcję i momentalne pokonanie np. błotnistej przeszkody.

Po drugie – dochodzą również elektroniczne funkcje, które wspierają działanie napędu tak, aby jak najbardziej skutecznie przekazać do kół siłę napędową silnika. Wśród nich jest chociażby Selec Terrain, czyli zaawansowany system zarządzania trakcją z sześcioma trybami jazdy. Do wyboru są Normal, Eco, Sport, Snow, Mud oraz Sand. Dwa ostatnie ułatwiają Jeepowi pokonywanie błota i piasku. Jest też Hill Descent Control, czyli system ułatwiający zjeżdżanie ze stromego wzniesienia tak, aby zachować stałą prędkość i kontrolę nad autem.

Źródło zdjęć: © materiały partnera | MAXSARAROTTO Jeep Avenger wprowadza swoją markę w nowe czasy Jeep Avenger wprowadza swoją markę w nowe czasy, Źródło zdjęć: © materiały partnera | MAXSARAROTTO

Multimedia i nowoczesne technologie

Mały Jeep, w przeciwieństwie do swoich większych braci, stawia na nieoczywiste rozwiązania we wnętrzu. Kabina Avengera jest pełna ekranów, często zastępujących przyciski i pokrętła. Sprawia to z jednej strony, że auto wygląda atrakcyjnie, jak przystało na modnego SUV-a w tej klasie, a z drugiej pozwala w pełni wykorzystać dostępne multimedialne funkcje. Ekrany centralny oraz cyfrowych wskaźników mają rozmiar 10,25 cala i pozwalają obsługiwać nowoczesny system Uconnect, który łączy się z siecią, pozwala na bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto, a także ma wbudowaną nawigację TomTom i funkcje aktualizacji z chmury.

Samochód zaskakuje nowoczesnym wyposażeniem nie tylko w kategorii multimediów, ale też w dziedzinie systemów wspomagających jazdę. Są tutaj funkcja automatycznego awaryjnego hamowania, umożliwiająca uniknięcie kolizji z innym autem, pieszym lub rowerzystą czy inne popularne rozwiązania, jak system automatycznego parkowania. Najważniejszy jest jednak system Traffic Jam Assist, czyli asystent jazdy w korku. Łączy on w sobie aktywny tempomat i asystenta pasa ruchu, dzięki czemu auto może przyspieszać, hamować i skręcać samoczynnie. W określonych warunkach Avenger może poruszać się częściowo autonomicznie!

Modny design, multimedialne wnętrze, nowoczesne systemy, wydajny napęd elektryczny, funkcja szybkiego ładowania i terenowe właściwości jezdne – Jeep Avenger wprowadza swoją markę w nowe czasy, ale jednocześnie jest wierny zasadom panującym w niej od dziesięcioleci.