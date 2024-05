Elektronika z drugiej ręki. To opłaca się wszystkim – analiza OLX

Jak wynika z raportu Brandly360, firmy specjalizującej się w monitoringu cen produktów, rok 2023 był czasem obniżek cen sprzętu elektronicznego. Wpływ na to miało, m.in. odbicie po pandemii. Sprzęty pozostające w magazynach, wyprodukowane w czasie COVID-19, trzeba było sprzedać. Kiedy zapasy się skończyły, nastąpił dynamiczny wzrost cen elektroniki, który widoczny był pod koniec pierwszego kwartału 2024 roku.

Równocześnie, jak wynika z danych opublikowanych w styczniu ubiegłego roku przez Parlament Europejski dla 93% mieszkańców UE, rosnące koszty życia są dla nich największym wyzwaniem[1]. W efekcie konsumenci zaczęli chętniej sięgać po sprzęt z drugiej ręki. A ponieważ nabycie używanej elektroniki pozwala na oszczędność rzędu nawet 30%, jej popularność stale rośnie. Doskonale ilustrują to dane OLX. Wynika z nich, że tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba transakcji z usługą Przesyłka OLX (objętej Pakietem Ochronnym) w kategorii Elektronika wzrosła o 7%. Największą popularnością wśród kupujących cieszą się gry na konsole, drobne AGD, smartfony, telefony komórkowe i laptopy. Równocześnie uśredniona wartość Przesyłki OLX w kategorii Elektronika w ubiegłym roku wzrosła o 2%, a więc wyraźnie mniej niż inflacja.

Sprzedaż elektroniki i wzrost zainteresowania usługą Przesyłki OLX stoi w kontrze do rynkowych spadków sprzedaży detalicznej w kategorii "meble, RTV i AGD". Jak podaje GUS w 2023 roku spadła ona w online o 16% w porównaniu rok do roku. Może to sugerować, że klienci coraz częściej wybierają ofertę re-commerce jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby konsumenckie.